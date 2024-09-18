المعاينة تكشف سبب حريق داخل مصنع للمنتجات الورقية بالجيزة

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق اندلع داخل مصنع للمنتجات الورقية في مدينة 6 أكتوبر، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات او خسائر في الأرواح.

وكشفت المعاينة اندلاع النيران داخل مصنع للمنتجات الورقية في المنطقة الصناعية الأولى بسبب ماس كهربائي في إحدى التوصيلات الكهربائية بالطابق الأرضي.

اندلاع حريق في مصنع بالجيزة

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بخروج نيران من مصنع فى مدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية مصحوبين بـ3 سيارات إطفاء وسيارات الإسعاف وتمت السيطرة على الحريق.

ونجحت سيارات الإطفاء في إخماد الحريق ومحاصرته قبل امتداده إلى باقي طوابق المصنع.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.