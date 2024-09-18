الأربعاء 18 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

النيابة تطلب تحريات المباحث في مقتل حارس عقار على يد نجل مالكة

النيابة تطلب تحريات
النيابة تطلب تحريات المباحث في مقتل حارس عقار

طلبت نيابة الجيزة تحريات المباحث في مقتل حارس عقار على يد نجل مالك العقار، خلال مشاجرة بينهما، بسبب خلافات سابقة.

 

وتستمع النيابة لأقوال شهود عيان في الحادث، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث.

 

مقتل حارس عقار خلال مشاجرة فى الجيزة

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال التحريات الأولية مقتل حارس عقار، على يد نجل مالك العقار، بسبب خلافات بينهما.

 

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجيزة نيابة الجيزة اخبار الحوادث أمن الجيزة

مواد متعلقة

حبس الراقصة ليلي بتهمة نشر فيديو خادش للحياء

المعاينة تكشف سبب حريق داخل مصنع للمنتجات الورقية بالجيزة

الأكثر قراءة

حقيقة رفع سعر الخبز السياحى والمدعم بعد زيادة أنبوبة الغاز

مع توقعات رفع قيمة الجنيه، خبير اقتصادي يطلق تحذيرًا بشأن أسعار السلع

الأمير محمد بن سلمان يحسم في خطاب ملكى موقف السعودية من التطبيع

ارتفاع سعر الدولار فى البنك المركزى بختام تعاملات اليوم

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بالتعيينات الجديدة لمحافظ البنك المركزي

مصدر في "الوادا" يفجر مفاجأة بشأن قرار الاستئناف بأزمة رمضان صبحي

العام المقبل سيكون الطلب إلكتروني، مفاجأة من عبد اللطيف بعد أزمة تأشيرة الوزير للتحويل بين المدارس

تعرف على الجهاز الفني الجديد للإسماعيلي خلفا لـ إيهاب جلال

ads

منوعات

المزيد

تعيين ملكة جمال تركيا طبيبة لبلدة نائية

مستلزمات المدارس، أسعار الكراسات بمكتبات النزهة الجديدة (فيديو وصور)

العثور على 25 كيلو زبدة تعود للقرن الـ 16 فى أيرلندا طعمها كما هو

تقرير يكشف تفاصيل جديدة عن أسباب ارتفاع غازات الاحتباس الحراري بسرعة في الغلاف الجوي

المزيد

خدمات

المزيد

طن الصويا يتراجع 1000 جنيه، تعرف على أسعار الزيت الخام بالأسواق

أسعار النحاس اليوم الأربعاء 18-9-2024 في الأسواق

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض الليمون والفلفل الرومي في سوق العبور

سعر القصدير اليوم الأربعاء 18- 09- 2024 عالميا

المزيد

انفوجراف

بعد تبرؤها من صلاح الدين التيجاني.. 5 شروط رئيسية للبقاء مع الطريقة التيجانية الرسمية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، أنس بن مالك "خادم النبي، وآخر من توفي من الصحابة"

عندما هتف الرازي: "اللهم إيمانا كإيمان عجائز نيسابور"

تفسير رؤية النجار في المنام وعلاقتها بالرياء والنفاق

المزيد
الجريدة الرسمية