النيابة تطلب تحريات المباحث في مقتل حارس عقار على يد نجل مالكة

طلبت نيابة الجيزة تحريات المباحث في مقتل حارس عقار على يد نجل مالك العقار، خلال مشاجرة بينهما، بسبب خلافات سابقة.

وتستمع النيابة لأقوال شهود عيان في الحادث، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث.

مقتل حارس عقار خلال مشاجرة فى الجيزة

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال التحريات الأولية مقتل حارس عقار، على يد نجل مالك العقار، بسبب خلافات بينهما.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.