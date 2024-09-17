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محافظات

إحالة سفاح الغربية إلى محاكمة جنائية عاجلة بتهمة قتل 5 سيدات

مديرية أمن الغربية
مديرية أمن الغربية

أصدر المستشار محمد الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية توجيهاته إلي رئيس نيابة مركز زفتي بإحالة المدعو "م.ن" 36 سنة سفاح الغربية الجديد إلى محاكمة جنائية عاجلة، بتهمة إنهاء حياة 5 سيدات وتمزيق أجسادهم إلى أشلاء ورميها في مياة ترعة الخضراوية بفرع نهر النيل دمياط.

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كان ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية تمكنوا من ضبط الجاني عقب ارتكابه واقعة قتل الضحية الخمسة وتمزيق جسدها وإلقاء أشلائها في مياه نهر النيل وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق في الواقعة.

 

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتي يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور علي جثة امرأة مجهولة الهوية ومقطعة إلى أشلاء، وملقاة بأماكن متفرقة في ترعة الخضراوية التابعة لمركز زفتي.

وانتقل رجال الشرطة برفقة الإنقاذ النهري لمسرح الجريمة وبعد التحريات الأولية، تبين أن الجثة لامرأة مقطعة لأشلاء، كما تمكنت الشرطة بمساعدة رجال الإنقاذ النهري في العثور على اليدين والرجلين مقطعة من الركبة للأطراف بترعة الخضراوية لكفر حسان.

كما تم البحث عن باقي أجزاء الجثة وتم تحديد هوية الجاني وضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه واقعة قتل 5 فتيات.


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة تم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحين استكمال التحريات.
 

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