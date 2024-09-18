هددها بفضحها بشرب الخمور، أقوال متهم باغتصاب فتاة في الجيزة

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في اتهام فتاة سودانية لجامع قمامة بمعاشرتها معاشرة الأزواج، تحت تهديد سلاح أبيض "سكين" في منطقة أكتوبر.

وخلال التحقيقات، قال المتهم إنه أثناء توصيله الخمور إلى الفتاة صاحبة البلاغ، كانت بمفردها في المنزل، وطلب منها ممارسة الجنس مقابل عدم إبلاغ والدتها بأنها تشرب الخمور.

وأضاف أن الفتاة وافقت على طلبه، وعقب الانتهاء من معاشرتها طلب مواقعتها مرة أخرى، إلا أنها رفضت، فاستل سكينا ليجبرها على ذلك، فأمسكت السكين منه ما تسبب في إصابتها وغادر هو المنزل.

بلاغ من فتاة بتعرضها للاغتصاب



تلقى مدير الإدارة العامة للمباحث اللواء محمد الشرقاوي، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية اللواء هاني شعراوي، يفيد بحضور “مكة.أ” (18 عامًا) سودانية الجنسية، وبصحبتها “مارتن.م” (30 عامًا) جامع قمامة، إلى مكتب مفتش مباحث أكتوبر العقيد أحمد أبوبكر.

وحرّرت الفتاة محضرًا تتهم فيه جامع القمامة باغتصابها تحت تهديد سلاح أبيض “سكين”، وإصابتها بجرح في كف اليد، قبل أن يفر هاربًا.

وأوضحت في المحضر أنها رأته في الشارع بعد أيام، فاستنجدت بالمارة الذين أمسكوا به واصطحبوه إلى قسم الشرطة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.