البورصة تواصل الصعود بتعاملات اليوم الأربعاء

ارتفعت مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.50% عند مستوى 30307 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.49% عند مستوى 37107 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.38% عند مستوى 13137 نقطة.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.02% عند مستوى 6988 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.91% عند مستوى 9987 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.36% عند مستوى 2873 نقطة.