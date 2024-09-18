الأربعاء 18 سبتمبر 2024
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اقتصاد

البورصة تواصل الصعود بتعاملات اليوم الأربعاء

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

ارتفعت  مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024.

مؤشر "إيجي إكس 30"

 وارتفع   مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.50% عند مستوى 30307 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.49% عند مستوى 37107 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.38% عند مستوى 13137 نقطة.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"

كما صعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.02% عند مستوى 6988 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.91% عند مستوى 9987 نقطة، وصعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.36% عند مستوى 2873 نقطة.

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30 محدد الأوزان الدوريات العالمية الصغيرة والمتوسطة الشركات الصغيرة والمتوسطة جى إكس 100 متساوى الأوزان جي إكس 30 محدد الأوزان لشركات الصغيرة والمتوسطة مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان مؤشر إيجي إكس 100 مؤشر الشريعة الإسلامية معظم مؤشرات البورصة مستهل تعاملات اليوم الاربعاء

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