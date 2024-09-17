أخبار الفن اليوم: شيرين تحيي حفلا في الكويت 28 نوفمبر.. والعوضي يعود بفيلم أكشن.. الأوبرا تحيى ذكرى رياض السنباطي
شهدت الساحة الفنية اليوم الثلاثاء العديد من الأخبار الهامة من أبرزها عودة الفنان أحمد العوضي للسينما بفيلم أكشن.
وجاءت أهم الأخبار كالتالي:
أحمد العوضي يعود بفيلم أكشن ويبدأ تصويره في هذا الموعد
حقق الفنان أحمد العوضي ، نجاحا كبيرا في أول بطولة مطلقة له في السينما، من خلال تقديمه لفيلم الإسكندراني في وقت سابق تحت قيادة خالد يوسف.
صبري عبد المنعم يعود لتصوير "برغم القانون" قريبا بعد تحسن حالته الصحية
قال الفنان صبري عبد المنعم: إن حالته الصحية في تحسن والحمد لله هذه الأيام، بعد الأزمة الأخيرة التي تعرض لها.
8 صور ترصد عرض "حديث الصباح والمساء" ضمن مهرجان مسرح الهواة بالسامر
على مسرح السامر بالعجوزة، قدم العرض المسرحي "حديث الصباح والمساء" في ثاني أيام مهرجان مسرح الهواة في دورته العشرين، دورة "الفنان الراحل زكريا الحجاوي"، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة.
الأوبرا تحيى ذكرى رياض السنباطي فى معهد الموسيقى العربية
تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلًا لفرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلي، فى ذكرى الموسيقار الكبير رياض السنباطي، وذلك فى الثامنة والنصف مساء الخميس المقبل بمعهد الموسيقى العربية.
شيرين عبد الوهاب تحيي حفلا في الكويت 28 نوفمبر
تحيي المطربة شيرين عبد الوهاب حفلا غنائيا في الكويت خلال شهر نوفمبر المقبل.
سلوى عثمان تتعاقد علي "حكيم باشا" مع مصطفي شعبان
تعاقدت الفنانة سلوي عثمان علي المشاركة في مسلسل "حكيم باشا" الذي يقوم ببطولته الفنان مصطفي شعبان، وتلعب شخصية عمته.
محمد إمام يوجه رسالة لجمهوره في عيد ميلاده
وجه الفنان محمد إمام رسالة إلى جمهوره بمناسبة عيد ميلاده.وكتب محمد إمام في تدوينة له عبر حسابه على منصة X:أحلى حاجة في يوم عيد ميلادي.. المعايدات والرسايل والكلام الجميل اللي بيجيلي منكم من كل مكان.. شكرًا على كل الحب ده.
أشرف عبد الباقي يعتذر عن مسلسل "فهد البطل"
اعتذر الفنان أشرف عبد الباقي عن المشاركة في مسلسل فهد البطل، بعد رفض الشركة المنتجة المقابل المادي الذي حدده، والعمل من بطولة أحمد العوضي، أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، نسرين أمين، صفاء الطوخي، صفوة، وعزت زين، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام.
كواليس تحضيرات حمزة نمرة لطرح أغنيته الجديدة "استنوا شوية "
يستعد الفنان حمزة نمرة، لطرح أغنيته الجديدة “استنوا شوية” غدا الأربعاء على منصات الموسيقي وموقع الفيديوهات يوتيوب
مفاجأة.. هل يتم إيقاف حمو بيكا عن الغناء بعد عودته من أمريكا؟
يبدو أن مؤدي المهرجانات حمو بيكا، بدأ الدخول في نفق مظلم من جديد، بسبب فيديوهاته الساخرة التي أثارت غضب نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل، بعدما ظهر في فيديو وهو يروج لحفلاته في الولايات المتحدة الأمريكية.
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