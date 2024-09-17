الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
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ثقافة وفنون

محمد إمام يوجه رسالة لجمهوره في عيد ميلاده

محمد إمام، فيتو
محمد إمام، فيتو

 

وجه الفنان محمد إمام رسالة إلى جمهوره بمناسبة عيد ميلاده.وكتب محمد إمام في تدوينة له عبر حسابه على منصة X:أحلى حاجة في يوم عيد ميلادي.. المعايدات والرسايل والكلام الجميل اللي بيجيلي منكم من كل مكان.. شكرًا على كل الحب ده.

 

وآخر أعمال الفنان محمد إمام هو فيلم “اللعب مع العيال” والذي عرض مؤخرا في دور العرض السينمائي.

 

أبطال فيلم اللعب مع العيال 

فيلم اللعب مع العيال، بطولة محمد إمام، باسم سمرة، بيومي فؤاد، أسماء جلال، ويزو، حجاج عبد العظيم، مصطفى غريب، من تأليف وإخراج شريف عرفة. 

 

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