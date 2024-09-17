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ثقافة وفنون

كواليس تحضيرات حمزة نمرة لطرح أغنيته الجديدة "استنوا شوية "

حمزة نمرة، فيتو
حمزة نمرة، فيتو

يستعد الفنان حمزة نمرة، لطرح أغنيته الجديدة “استنوا شوية” غدا الأربعاء علي منصات الموسيقي وموقع الفيديوهات يوتيوب 

أغنية حمزة نمرة الجديدة 

وكشف الشاعر الغنائي فلبينو أحمد، كواليس تحضيرات أغنية حمزة نمرة الجديدة  استنوا شوية قبل طرحها غدا الاربعاء

وقال فلبينو أحمد في تصريح خاص لفيتو:" اشتغلنا علي الأغنية لمدة 4 أشهور، كنا بنحاول وبنجرب كلمات علي الألحان، ولكنه فنان جميل كان فكرني همل وهزهق وانا كنت معتقد أنه هيزهق بسبب التغير الكتير مني 

و تابع فلبينو:" لأن الموضوع جديد عليا وأول مرة أكتب بالطريقة دي لاني بحترم روئة حمزة وأفكاره وبحترم اللي بيقدمه للجمهور، وحاولت أعمل معه الجديد عليا وهو أني أعمل أغنية حاستها أنا وهو وتكون فيها أحسأسها هو المتصدر وندور علي رؤية، توصف تفاصيل صغيرة بيحسها للناس لذلك استقرينا علي أغنية استنوا شوية وكانت بالنسبالي تحدي.

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