أشرف عبد الباقي يعتذر عن مسلسل "فهد البطل"

اعتذر الفنان أشرف عبد الباقي عن المشاركة في مسلسل فهد البطل، بعد رفض الشركة المنتجة المقابل المادي الذي حدده، والعمل من بطولة أحمد العوضي، أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، نسرين أمين، صفاء الطوخي، صفوة، وعزت زين، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام.

ويعكف الكاتب محمود حمدان على الانتهاء من كافة حلقات مسلسل فهد البطل الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي والمقرر عرضه خلال سباق رمضان القادم.

وتشهد الحلقات الأولى من مسلسل فهد البطل الذي يقوم به الفنان أحمد العوضي والمقرر عرضه خلال سباق رمضان 2025، مشادات كلامية بين "راوية" التي تلعب دورها الفنانة نسرين آمين وهي شقيقة "فهد البطل" الشخصية التي يقدمها أحمد العوضي.



وبعد التطاول على شقيقة فهد يعلم بالأمر من أحد سكان العمارة مما يجعله يدخل في مشاجرة مع الآخرين ويدخل السجن على أثرها، ويتم التصالح والخروج في نفس الحلقة.

وتلعب دور البطولة النسائية أمامه ثلاث نجمات في مقدمتهم الفنانة سارة سلامة التي وافقت بشكل مبدئي على المشاركة في العمل، وبجانبها كل من الفنانة ياسمين رئيس والفنان ميرنا نور الدين.



وكان آخر أعمال الفنان العوضي مسلسل حق عرب والذي شارك فيه كل من ورياض الخولي ودينا فؤاد ووفاء عامر ووليد فواز وكارولين عزمي ومجموعة كبيرة من النجوم، وهو من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان.

مسلسل حق عرب هو عمل اجتماعي تدور أحداثه حول عرب السويركي الذي يسعى طوال أحداث المسلسل للهروب من ماضيه المرير، لكن الماضي دائمًا ما يطارده ويضطر لمواجهته.