الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
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ثقافة وفنون

سلوى عثمان تتعاقد علي "حكيم باشا" مع مصطفي شعبان

سلوي عثمان
سلوي عثمان

تعاقدت الفنانة سلوي عثمان علي المشاركة في مسلسل "حكيم باشا" الذي يقوم ببطولته الفنان مصطفي شعبان، وتلعب شخصية عمته.

يقوم صناع مسلسل حكيم باشا ببناء ديكورات جديدة داخل الحي الريفي بمدينة الإنتاج الإعلامي، تمهيدًا لتصوير بعض مشاهد العمل بها.

وقرر المخرج أحمد خالد موسي تجهيز أكبر عدد من الديكورات اللازمة للعمل للتصوير بها، لتكون جاهزة عند بداية التصوير.

وخضع الفنان مصطفي شعبان  للتدريب علي اللهجة الصعيدية من أجل مسلسله الجديد حكيم باشا المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني المقبل، وتعتبر هذه المرة الأولي التي يخوض فيها مصطفي شعبان الأعمال الصعيدية.

ومن المقرر أن تلعب أمامه دور البطولة النسائية الفنانة سهر الصايغ، ويتم التعاقد حاليا مع عدد من النجوم منهم الفنانة سوسن بدر والفنان رياض الخولي، والعمل من إخراج أحمد خالد موسي وتأليف محمد الشواف.

يذكر أن مصطفى شعبان خاض منافسات الموسم الرمضاني الماضي 2024 بمسلسل المعلم، والعمل دارت أحداثه في إطار اجتماعي شعبي تشويقي.

وتناول المسلسل صراعات سوق السمك، من خلال شخصية المعلم التي يقدمها مصطفى شعبان وهو تاجر سمك، وتقدم سهر الصايغ شخصية صيدلانية وهي زوجة مصطفى ضمن الأحداث.

 

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