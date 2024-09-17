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ثقافة وفنون

شيرين عبد الوهاب تحيي حفلا في الكويت 28 نوفمبر

شيرين عبد الوهاب،
شيرين عبد الوهاب، فيتو

 

 

تحيي المطربة شيرين عبد الوهاب حفلا غنائيا في الكويت خلال شهر نوفمبر المقبل.

 

الحفل سيقام يوم 28 نوفمبر، ومن المتوقع أن يشهد حضورا جماهيريا كبيرا، ويأتي بعد فترة من انقطاع شيرين عن الحفلات.

 

وطرحت شيرين عبد الوهاب مؤخرا أحدث أغنياتها بعنوان “عودتني الدنيا” عبر كافة تطبيقات الموسيقى.


والأغنية من كلمات: احمد المالكي وألحان: تامر عاشور؛ وإنتاج: رامز سليمان.

 

أغنية إللي يقابل حبيبي 

 

وفي وقت سابق طرحت شيرين أيضا أغنية “اللي يقابل حبيبي” ودخلت الأغنية قائمة الفيديوهات الغنائية الأعلى مشاهدة فى مصر، على الرغم من حذفها من القناة الرسمية لشيرين من قبل شركة روتانا.

 

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