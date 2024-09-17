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ثقافة وفنون

أحمد العوضي يعود بفيلم أكشن ويبدأ تصويره في هذا الموعد

أحمد العوضي، فيتو
أحمد العوضي، فيتو

حقق الفنان أحمد العوضي ، نجاحا كبيرا في أول بطولة مطلقة له في السينما، من خلال تقديمه لفيلم الإسكندراني في وقت سابق تحت قيادة خالد يوسف. 

أحمد العوضي يعود للسينما 

ويعود أحمد العوضي، للجمهور للسينما من جديد من خلال تقديمه لفيلم أكشن، ومن المقرر أن يبدأ تصويره بعد عيد الفطر 2025.

أحمد العوضي يتحدث عن مسلسله الرمضاني الجديد 

ومن ناحية أخري كان قد أكد الفنان أحمد العوضي، أن النجاح الحقيقي بالنسبة له هو حب الجمهور له بشكل كبير، مشيرا إلى أنه لمس حب الناس في الشارع. 

وأضاف العوضي على هامش حفل مهرجان الفضائيات العربية: “أنا شايف إن تكريمي الحقيقي بشوفه مع إخواتي في الشارع والمهرجان الحقيقي هو اللي بيحصل في الشارع لما الجمهور يكون متعلق بالمسلسل”. 


وأكد العوضي أن مسلسله الرمضاني المقبل يدور في إطار شعبي وذلك بعد تغير عنوانه من “الملك” ليصبح العنوان الجديد “فهد البطل” وغيرنا العنوان علشان الحقوق الفكرية لأن كذا حد كان عامل الملك.

وكان آخر أعمال الفنان العوضي مسلسل حق عرب والذي شارك فيه كل من رياض الخولي ودينا فؤاد ووفاء عامر ووليد فواز وكارولين عزمي ومجموعة كبيرة من النجوم، وهو من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان.

مسلسل حق عرب هو عمل اجتماعي تدور أحداثه حول عرب السويركي الذي يسعى طوال أحداث المسلسل للهروب من ماضيه المرير، لكن الماضي دائمًا ما يطارده ويضطر لمواجهته.

 

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