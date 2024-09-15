ماذا قال أحمد العوضي عن مسلسله في رمضان؟ (فيديو)

أكد الفنان أحمد العوضي، أن النجاح الحقيقي بالنسبة له هو حب الجمهور له بشكل كبير، مشيرا إلى أنه لمس حب الناس في الشارع.

أحمد العوضي يتحدث عن مسلسله الجديد

وأضاف العوضي على هامش حفل مهرجان الفضائيات العربية: “أنا شايف إن تكريمي الحقيقي بشوفه مع إخواتي في الشارع والمهرجان الحقيقي هو اللي بيحصل في الشارع لما الجمهور يكون متعلق بالمسلسل”.

وأكد العوضي أن مسلسله الرمضاني المقبل يدور في إطار شعبي وذلك بعد تغير عنوانه من “الملك” ليصبح العنوان الجديد “فهد البطل” وغيرنا العنوان علشان الحقوق الفكرية لأن كذا حد كان عامل الملك.

وكان الفنان أحمد العوضي قد قرر تغيير اسم مسلسله من الملك لـ "فهد"، وذلك بعد علمه بأن صديقه الفنان محمد إمام متعاقد على مشروع يحمل نفس اسم الملك، ولم يعلن عنه حتى الآن.

وتلعب دور البطولة النسائية أمامه ثلاث نجمات في مقدمتهم الفنانة سارة سلامة التي وافقت بشكل مبدئي على المشاركة في العمل، وبجانبها كل من الفنانة ياسمين رئيس والفنان ميرنا نور الدين.

وكان آخر أعمال الفنان العوضي مسلسل حق عرب والذي شارك فيه كل من رياض الخولي ودينا فؤاد ووفاء عامر ووليد فواز وكارولين عزمي ومجموعة كبيرة من النجوم، وهو من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان.

مسلسل حق عرب هو عمل اجتماعي تدور أحداثه حول عرب السويركي الذي يسعى طوال أحداث المسلسل للهروب من ماضيه المرير، لكن الماضي دائمًا ما يطارده ويضطر لمواجهته.