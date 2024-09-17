اليوم، عرض "الرحلة صفر" و"دوار البحر" ضمن مهرجان مسرح الهواة بالسامر

يشهد مسرح السامر بالعجوزة، مساء اليوم الثلاثاء، عرضين مسرحيين في ثالث أيام مهرجان مسرح الهواة في دورته العشرين، دورة "الفنان الراحل زكريا الحجاوي"، ويستمر حتى 21 سبتمبر الجاري.

مسرحية الرحلة صفر

العرض المسرحي الأول بعنوان "الرحلة صفر" لفرقة الجمعية المصرية لهواة المسرح، تأليف وإخراج أكرم الدهشوري، تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول مجموعة من الأشخاص يتجهون إلى الصحراء في رحلة بحثا عن الذات وهناك يتم فقدهم، لتصبح الرحلة بمثابة اختبار ونقطة رجوع إلى الصفر.

مسرحية دوار البحر

أما العرض المسرحي الثاني ويحمل اسم "دوار البحر" تأليف محمد علي إبراهيم، وإخراج حسين أيمن، ويُعرض في الساعة الثامنة مساءً.

ويتناول فكرة الصراع الإنساني من خلال تصوير فارق الحياة البسيطة في الريف والمدن الساحلية وبين تعقيدات العالم الخارجي، وكيف تؤثر الحياة البحرية على السكان، اقتصاديا، واجتماعيا، ونفسيا.

يعقب العرضين المسرحيين ندوة نقدية بمشاركة النقاد د. حسام أبو العلا، د. طارق عبد العزيز، د.محمد زعيمة.