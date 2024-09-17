8 صور ترصد عرض "حديث الصباح والمساء" ضمن مهرجان مسرح الهواة بالسامر

على مسرح السامر بالعجوزة، قدم العرض المسرحي "حديث الصباح والمساء" في ثاني أيام مهرجان مسرح الهواة في دورته العشرين، دورة "الفنان الراحل زكريا الحجاوي"، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة.

عرض حديث الصباح والمساء

العرض إنتاج المعهد العالي للفنون الشعبية، بالتعاون مع جمعية البسمة، عن قصة الأديب العالمي نجيب محفوظ، وإعداد وإخراج محمد شاكر.

وتدور أحداث العرض حول فلسفة الحياة والموت منذ بداية خلق آدم وحواء، مرورا بحياة الكثير من البشر، للتأكيد على أنه مهما اختلفت الأحداث فإن البداية والنهاية واحدة.

أبطال مسرحية حديث الصباح والمساء

"حديث الصباح والمساء" أداء تمثيلي: رؤيا الديدي، منة علي، عاصم ترك، محمد المغازي، منة توفيق، حبيبة زيكو، عمرو محروس، أحمد مصطفى، محمود عبد الواحد، جودي توفيق، نيرة عبد العزيز، آية العزاوي، مارو، إسلام أبو النجا، وزياد فايد، ديكور أية خالد، إضاءة إبراهيم حسن، فيديو مابينج محمد المأموني، تأليف موسيقى إسلام صالح، أزياء وماكياج ومساعدي إخراج مآب جاسور، بدر عيسوي، دنيا، محمد الزيدية، ومخرج منفذ أحمد الأسمر.