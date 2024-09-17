الأربعاء 18 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

8 صور ترصد عرض "حديث الصباح والمساء" ضمن مهرجان مسرح الهواة بالسامر

مسرحية حديث الصباح
مسرحية حديث الصباح والمساء، فيتو

على مسرح السامر بالعجوزة، قدم العرض المسرحي "حديث الصباح والمساء" في ثاني أيام مهرجان مسرح الهواة في دورته العشرين، دورة "الفنان الراحل زكريا الحجاوي"، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة. 

عرض حديث الصباح والمساء 

العرض إنتاج المعهد العالي للفنون الشعبية، بالتعاون مع جمعية البسمة، عن قصة الأديب العالمي نجيب محفوظ، وإعداد وإخراج محمد شاكر.

وتدور أحداث العرض حول فلسفة الحياة والموت منذ بداية خلق آدم وحواء، مرورا بحياة الكثير من البشر، للتأكيد على أنه مهما اختلفت الأحداث فإن البداية والنهاية واحدة.

أبطال مسرحية حديث الصباح والمساء 

"حديث الصباح والمساء" أداء تمثيلي: رؤيا الديدي، منة علي، عاصم ترك، محمد المغازي، منة توفيق، حبيبة زيكو، عمرو محروس، أحمد مصطفى، محمود عبد الواحد، جودي توفيق، نيرة عبد العزيز، آية العزاوي، مارو، إسلام أبو النجا، وزياد فايد، ديكور أية خالد، إضاءة إبراهيم حسن، فيديو مابينج محمد المأموني، تأليف موسيقى إسلام صالح، أزياء وماكياج ومساعدي إخراج مآب جاسور، بدر عيسوي، دنيا، محمد الزيدية، ومخرج منفذ أحمد الأسمر.

و نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

مهرجان مسرح الهواة مسرح السامر عرض حديث الصباح والمساء السامر مسرح الهواة الهيئة العامة لقصور الثقافة

الأكثر قراءة

رئيس "إسكان النواب" يكشف القيمة المالية لصفقة رأس بناس (فيديو)

مدرب كرة قدم عربي الجنسية يتهم زوجته بالخيانة، ومباحث أكتوبر تحقق في البلاغ

السعودية تمنع زواج مواطنيها من إحدى الدول العربية وتضع شرطا

شقيق زوجة ضحية أحمد فتوح يكشف مفاجأة بشأن مفاوضات التصالح (فيديو)

سعر جرام الذهب مساء اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

خريف 2024، منخفض جوي شديد البرودة وعواصف رعدية

لاعب الزمالك يقترب من الانضمام إلى صفوف المصري البورسعيدي

وزير التعليم العالي يعلن صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

منوعات

المزيد

قتله ودفنه وصب عليه الأسمنت، جريمة مقتل أب على يد نجله تهز الأردن

أسعار مستلزمات المدارس، الزمزمية بـ 270 جنيها بالنزهة الجديدة "صور"

مصرع 4 أشخاص وإصابة 40 جراء حرائق الغابات في البرتغال

أسعار الأدوات المدرسية،٩٠ جنيها لعلبة الأقلام الجاف و25 للألوان المائية "فيديو وصور"

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 17- 09- 2024 في الأسواق

أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

سعر القصدير اليوم الثلاثاء 17- 09- 2024 عالميا

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يرتفع لـ 90 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

يظهر فى مصر، خسوف القمر الجزئى (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الملعونون بنصوص القرآن الكريم.. وخطورة اللعن اعرفها

تفسير رؤية القرع العسلي في المنام وعلاقتها بالاستقرار والراحة النفسية

خالد الجندي عن أستاذ بالأزهر حلل السرقة: "ده زعيم عصابة" (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية