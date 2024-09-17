صبري عبد المنعم يعود لتصوير "برغم القانون" قريبا بعد تحسن حالته الصحية

قال الفنان صبري عبد المنعم: إن حالته الصحية في تحسن والحمد لله هذه الأيام، بعد الأزمة الأخيرة التي تعرض لها.

وأضاف صبري عبد المنعم لـ فيتو، أنه يقضي يومه في المنزل، ويستعد للعودة لتصوير مشاهده قريبا في مسلسل “برغم القانون” الذي انطلق عرضه مؤخرا.

وكان الفنان صبري عبد المنعم قد تعرض لوعكة صحية مؤخرا، أثناء تصوير فيلم المدرسة؛ ونقل إلى المستشفى على الفور لتلقي العلاج.

فيلم المدرسة

ويشارك الفنان صبري عبد المنعم في فيلم "المدرسة" من بطولة: حورية فرغلي، إيساف، طارق النهري، أحمد عبد الله محمود، نور الكاديكى، محمود فارس، عبد المنعم المرصفي، صبري عبد المنعم، محمد حمزة وآخرين.