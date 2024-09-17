الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

صبري عبد المنعم يعود لتصوير "برغم القانون" قريبا بعد تحسن حالته الصحية

صبري عبد المنعم،
صبري عبد المنعم، فيتو

قال  الفنان صبري عبد المنعم: إن حالته الصحية في تحسن والحمد لله هذه الأيام، بعد الأزمة الأخيرة التي تعرض لها.

 

وأضاف صبري عبد المنعم لـ فيتو، أنه يقضي يومه في المنزل، ويستعد للعودة لتصوير مشاهده قريبا في مسلسل “برغم القانون” الذي انطلق عرضه مؤخرا.

 

وكان الفنان صبري عبد المنعم قد تعرض لوعكة صحية مؤخرا، أثناء تصوير فيلم المدرسة؛ ونقل إلى المستشفى على الفور لتلقي العلاج.

 

فيلم المدرسة 

ويشارك الفنان صبري عبد المنعم في  فيلم "المدرسة" من بطولة: حورية فرغلي، إيساف، طارق النهري، أحمد عبد الله محمود، نور الكاديكى، محمود فارس، عبد المنعم المرصفي، صبري عبد المنعم، محمد حمزة وآخرين.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

صبري عبد المنعم الفنان صبري عبد المنعم مسلسل برغم القانون الفن اخبار الفن

مواد متعلقة

تحسن الحالة الصحية للفنان صبري عبد المنعم ومغادرته المستشفى غدا

الأكثر قراءة

السعودية تمنع زواج مواطنيها من إحدى الدول العربية وتضع شرطا

بعد طحنها في الخلاط، تفاصيل جديدة بشأن مقتل ملكة جمال سويسرا

سعر جرام الذهب مساء اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

السيطرة على عاصمة الحبشة، الأمهرا تربك آبي أحمد وتقترب من أديس أبابا (فيديو)

خريف 2024، منخفض جوي شديد البرودة وعواصف رعدية

كيف قامت إسرائيل بتفجير أجهزة اتصال حزب الله؟ خبير يجيب (فيديو)

أخبار الحوادث اليوم: مقتل موظف داخل مسكنه بحدائق أكتوبر.. اعترافات الراقصة صوفيا.. الاستئناف تتسلم ملف قضية سعد الصغير

اتحاد الكرة يوضح سبب إقامة مباراة الزمالك والشرطة الكيني بدون جمهور

منوعات

المزيد

أسعار مستلزمات المدارس، الزمزمية بـ 270 جنيها بالنزهة الجديدة "صور"

مصرع 4 أشخاص وإصابة 40 جراء حرائق الغابات في البرتغال

أسعار الأدوات المدرسية،٩٠ جنيها لعلبة الأقلام الجاف و25 للألوان المائية "فيديو وصور"

بريطانيا تدرس فرض حظرا على التدخين فى شرفات المطاعم والحانات

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

سعر القصدير اليوم الثلاثاء 17- 09- 2024 عالميا

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يرتفع لـ 90 جنيهًا في سوق العبور

استقرار أسعار الأرز المحلي اليوم الثلاثاء 17- 09- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أسعار اشتراكات المترو للطلاب في العام الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الملعونون بنصوص القرآن الكريم.. وخطورة اللعن اعرفها

تفسير رؤية القرع العسلي في المنام وعلاقتها بالاستقرار والراحة النفسية

خالد الجندي عن أستاذ بالأزهر حلل السرقة: "ده زعيم عصابة" (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية