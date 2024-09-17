الكاف يحتفي بـ رامي ربيعة "مدافع أسطوري" (فيديو)

احتفت صفحة الاتحاد الإفريقي “كاف” علي فيسبوك بـ رامي ربيعة مدافع النادي الأهلي بعد الأداء القوي الذي يقدمه مع المارد الأحمر خلال الفترة الأخيرة، وخاصة مساهمته في تتويج الفريق ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 12 في تاريخه.

ونشرت صفحة الكاف فيديو لـ رامي ربيعة، وكتبت "مدافع أسطوري، رامي ربيعة نجم دفاع الأهلي ساهم بقوة في مشوار الفريق نحو الفوز باللقب الثاني عشر في دوري أبطال إفريقيا.

أعلن النادي الأهلي أنه تلقى خطابًا من الاتحاد الإفريقي «كاف»، يخطره فيه بموافقته على تسليم درع الدوري عقب مباراة العودة أمام فريق جورماهيا الكيني المقرر لها يوم السبت المقبل 21 سبتمبر الجاري في بطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها باستاد القاهرة.

وحرصت إدارة النادي الأهلي على توجيه الدعوة لكافة اللاعبين الراحلين عن النادي والذين شاركوا في الفوز بالدوري للتواجد والاحتفال بالدرع عقب مباراة جوروماهيا.

ويأتي على رأسهم محمود متولي المنتقل للاتحاد السكندري وأليو ديانج وأحمد عبد القادر ومحمود الزنفلي.

وجاءت موافقة «كاف» بعدما تقدم الأهلي بطلب للاتحاد الإفريقي يطلب فيه تسليم درع الدوري؛ رغبةً في الاحتفال به مع الجماهير التي سوف تحضر المباراة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة العودة أمام جورماهيا الكيني في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وجورماهيا والقناة الناقلة

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وجورماهيا الكيني في السابعة مساء السبت القادم على ستاد القاهرة الدولى وتنقل عبر قناة أبو ظبي الرياضية.

وفاز النادي الأهلي على نظيره جورماهيا الكيني بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2024 /2025.

وسجل رامي ربيعة الهدف الأول في الدقيقة 14، وجاء الهدف الثاني من خلال اللاعب بيرسي تاو في الدقيقة 15، وعاد بيرسي تاو وسجل الهدف الثاني له والثالث للأهلي بالدقيقة 74.