كولر يطالب لاعبي الأهلي بهذا الأمر قبل مواجهة جورماهيا الكيني

طلب مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، من لاعبي المارد الأحمر عدم التفكير في مباراة الزمالك بالسوبر الإفريقي.

وأكد مارسيل كولر في محاضرة للاعبيه عدم الانشغال في مباراة الزمالك والاستهتار بفريق جورماهيا الكيني، والمحدد مواجهته اللقاء القادم يوم السبت المقبل.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر الإفريقي، حيث ستقام المباراة يوم الجمعة، الموافق 27 سبتمبر الجاري، ويحتضن هذا اللقاء الحاسم ملعب في المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك بالسوبر الأفريقي



قناة بي إن سبورت القطرية: القناة الرياضية التي تمتلك حقوق بث العديد من البطولات الكبرى في العالم، وستكون الناقل الرئيسي لهذا اللقاء الحاسم.



قناة MBC مصر: وهي من القنوات ستنقل المباراة.

من ناحية أخرى اقترب الأهلي من التعاقد مع جناح أجنبي جديد في ميركاتو الصيف القادم وتحديدا قبل إغلاق القيد الإفريقي 30 سبتمبر الجاري.

وقال مصدر داخل الأهلي أن هناك اسما قريبا جدا من الأهلي لتدعيم مركز الجناح، ولكن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي طلب التكتم الشديد علي اسم اللاعب لتجنب فشل المفاوضات كما حدث في أكثر من صفقة هذا الميركاتو.

رحب كولر بضم اللاعب الأجنبي الجديد وجاري حسم الأمور التفاوضية ولكن الأمر لم يرتقي إلي حيز الرسمية حتى هذه اللحظات ولكن الأهلي يقترب بقوة من الصفقة.

وقال مصدر داخل الأهلي إن يحيى عطية الله لاعب الأهلي سيكون جاهز للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة العودة أمام جورماهيا الكيني في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا السبت القادم بعد شكواه من آلام عضلية عقب مباراة الذهاب.

وقرر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات اليوم الثلاثاء على أن يستأنف الفريق تدريباته غدا الأربعاء استعدادا لمواجهة العودة أمام جورماهيا الكيني.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة العودة أمام جورماهيا الكيني في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وجورماهيا والقناة الناقلة

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وجورماهيا الكيني في السابعة مساء السبت القادم على ستاد القاهرة الدولى وتنقل عبر قناة أبو ظبي الرياضية.

وفاز النادي الأهلي على نظيره جورماهيا الكيني بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2024 /2025.

وسجل رامي ربيعة الهدف الأول في الدقيقة 14، وجاء الهدف الثاني من خلال اللاعب بيرسي تاو في الدقيقة 15، وعاد بيرسي تاو وسجل الهدف الثاني له والثالث للأهلي بالدقيقة 74.