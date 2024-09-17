الأهلي يوافق على إعارة أحمد عابدين لسيراميكا

الأهلي ، وافق النادي الأهلي، على إعارة أحمد عابدين لاعب الفريق، لسيراميكا لمدة عام بعد التشاور مع مارسيل كولر.

كشفت إدارة النادي الأهلي الأسباب وراء التأخير في احتفالية الدوري.

وقال الأهلي في بيان رسمي إن النادي يرغب في حضور كافة عائلة القلعة الحمراء على رأسهم الجمهور.

وأضاف البيان: نرغب في تواجد أكبر عدد من الجماهير وكافة اللاعبين الذين حصلوا على الدرع للموسم الثاني على التوالي.

أعلن النادي الأهلي أنه تلقى خطابًا من الاتحاد الإفريقي «كاف»، يخطره فيه بموافقته على تسليم درع الدوري عقب مباراة العودة أمام فريق جورماهيا الكيني المقرر لها يوم السبت المقبل 21 سبتمبر الجاري في بطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها باستاد القاهرة.

وحرصت إدارة النادي الأهلي على توجيه الدعوة لكافة اللاعبين الراحلين عن النادي والذين شاركوا في الفوز بالدوري للتواجد والاحتفال بالدرع عقب مباراة جوروماهيا.

ويأتي على رأسهم محمود متولي المنتقل للاتحاد السكندري وأليو ديانج وأحمد عبد القادر ومحمود الزنفلي.

وجاءت موافقة «كاف» بعدما تقدم الأهلي بطلب للاتحاد الإفريقي يطلب فيه تسليم درع الدوري؛ رغبةً في الاحتفال به مع الجماهير التي سوف تحضر المباراة.

ومن جهة أخرى قال مصدر داخل الأهلي إن هناك تحركا مبكرا من جانب شركة الكرة بالأهلي لعقد جلسات مع الثنائي رامي ربيعة وياسر إبراهيم لتجديد تعاقد الثنائي الذي ينتهي بنهاية الموسم الجديد.



وأضاف أن هناك رغبة من جانب شركة الكرة في حسم هذا الملف مبكرا خاصة، وأن الثنائي يعتبران عنصرين أساسيين في حسابات الجهاز الفني.

كما قال مصدر داخل الأهلي أن هناك تفكيرا من جانب مارسيل كولر في توظيف محمود كهربا مهاجم الفريق في مركز الجناح بجانب مشاركته كمهاجم صريح من أجل الاستفادة من اللاعب.



وأضاف أن كولر لن يمانع فكرة الاستعانة بكلا من وسام أبو علي وكهربا سويا في التشكيل الأساسي خاصة في ظل رغبة كولر في تجهيز جميع اللاعبين في المرحلة القادمة.

من ناحية أخرى اقترب الأهلي من التعاقد مع جناح أجنبي جديد في ميركاتو الصيف القادم وتحديدا قبل إغلاق القيد الإفريقي 30 سبتمبر الجاري.

وقال مصدر داخل الأهلي أن هناك اسما قريبا جدا من الأهلي لتدعيم مركز الجناح، ولكن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي طلب التكتم الشديد علي اسم اللاعب لتجنب فشل المفاوضات كما حدث في أكثر من صفقة هذا الميركاتو.

رحب كولر بضم اللاعب الأجنبي الجديد وجاري حسم الأمور التفاوضية ولكن الأمر لم يرتقي إلي حيز الرسمية حتى هذه اللحظات ولكن الأهلي يقترب بقوة من الصفقة.

وقال مصدر داخل الأهلي إن يحيى عطية الله لاعب الأهلي سيكون جاهز للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة العودة أمام جورماهيا الكيني في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا السبت القادم بعد شكواه من آلام عضلية عقب مباراة الذهاب.

وقرر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات اليوم الثلاثاء على أن يستأنف الفريق تدريباته غدا الأربعاء استعدادا لمواجهة العودة أمام جورماهيا الكيني.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة العودة أمام جورماهيا الكيني في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وجورماهيا والقناة الناقلة

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وجورماهيا الكيني في السابعة مساء السبت القادم على ستاد القاهرة الدولى وتنقل عبر قناة أبو ظبي الرياضية.

وفاز النادي الأهلي على نظيره جورماهيا الكيني بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2024 /2025.

وسجل رامي ربيعة الهدف الأول في الدقيقة 14، وجاء الهدف الثاني من خلال اللاعب بيرسي تاو في الدقيقة 15، وعاد بيرسي تاو وسجل الهدف الثاني له والثالث للأهلي بالدقيقة 74.