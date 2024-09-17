الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

الاحتلال يزعم اغتيال عايش الحشاش رئيس وحدة الصواريخ والقذائف بحركة الجهاد الإسلامي

قصف اسرائيلى
قصف اسرائيلى

زعم جيش  الاحتلال الإسرائيلي أنه نفذ غارة جوية أدت إلى استشهاد رئيس وحدة الصواريخ والقذائف التابعة لحركة الجهاد الإسلامي في منطقة رفح جنوب قطاع غزة. 

غارة تستهدف رئيس وحدة الصواريخ بغزة

وادعي الجيش في بيان: "نفذ سلاح الجو أمس الإثنين غارة استهدفت أحمد عايش سلامة الحشاش، الذي كان يشغل منصب رئيس وحدة الصواريخ والقذائف التابعة لحركة الجهاد الإسلامي في منطقة رفح".

الهجمات الصاروخية على الاحتلال

وتابع أن "الحشاش كان مسؤولا عن الهجمات الصاروخية التي نفذتها حركة الجهاد على لواء رفح وعلى المدنيين الإسرائيليين".

 

وادعى البيان أنه "في وقت الغارة، كان عايش الحشاش متواجدا ويعمل داخل المنطقة الإنسانية في خان يونس".

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