4 شهداء بينهم طفلة جراء قصف إسرائيلي لمخبز غرب خان يونس
سقط 4 شهداء بينهم طفلة، ومصابين في قصف من قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف مخبزا للنازحين غربي خان يونس.
نتنياهو يستعد لإقالة وزير الدفاع
قالت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مصادر سياسية، إن مفاوضات جرت الليلة الماضية لإضافة غدعون ساعر للحكومة في أقرب وقت.
من جهتها نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر بمكتب رئيس الوزراء قوله إن بنيامين نتنياهو يستعد لإقالة وزير الدفاع يوآف غالانت خلال وقت قصير، وساعر مرشح لخلافته.
وفي هذا السياق نقلت "‘إسرائيل اليوم" عن مصادر في حزب الليكود قوله أنه إذا قال نتنياهو غالانت فإن ساعر مستعد للدخول خلال ساعة.
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