الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيات بينهن زوجة الأسير أحمد سعدات
اعتقلت قوات إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، 3 فلسطينيات بينهن عبلة سعدات زوجة الأسير أحمد سعدات الأمين العام لتنظيم "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، بعد اقتحام منزلها في رام الله شمال الضفة الغربية.
اعتقال زوجة الأسير أحمد سعدات
يذكر أن أحمد سعدات يقبع في معتقل إسرائيلي منذ العام 2006 ومحكوم عليه بالسجن مدى الحياة.
واقتحمت قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي، تتألف من نحو 13 جيبًا عسكريًا، منزل العائلة، وفق ابنة سعدات، التي تحدثت عن لحظات اعتقال والدتها في مقطع مصور.
وقالت إن القوات الإسرائيلية التي اقتحمت المنزل لاعتقال والدتها لم تقم بأي تفتيش، بل تنقل الجنود في أروقته، وطلب أحد الضباط الإسرائيليين يدعى منير من والدتها الحضور معهم إلى سجن عوفر.
وأضافت أن الضابط المذكور طلب من والدتها تبديل ملابسها وإحضار أغراضها الشخصية، وأرفق معها مجندتين إسرائيليتين، وأثناء ذلك حاول الجنود إيجاد أي شيء لتلفيق ذريعة تبرر الاعتقال، فصوروا أعلام فلسطين الموجودة في المنزل، وهو ما دفعها للسخرية منهم، حسب قولها.
مخطط استهداف قيادات الشعب الفلسطيني
وقالت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" في بيان، إن "إن استهداف المناضلة سعدات.. يندرج ضمن مخطط يستهدف قيادات الشعب الفلسطيني لاسيما المرأة الفلسطينية التي كانت دومًا في طليعة الحركة الوطنية".
وشددت على أن "هذا الاعتقال يسلط الضوء على سياسات الاحتلال الإجرامية تجاه النساء الفلسطينيات، اللاتي يتعرضن للتنكيل والاعتقال بشكلٍ مستمر كما يجري مع الرفيقة المناضلة خالدة جرار التي ما زالت في العزل الانفرادي وتتعرض لمزيد من سياسة التنكيل والقمع".
وأكدت الجبهة أن "هذه الجرائم تهدف إلى تقويض دور المرأة في الحركة الوطنية"، داعية إلى "إلى تصعيد كل أشكال الإسناد والتضامن مع الأسيرات والأسرى، لمواصلة الضغط على الاحتلال لوقف سياساته القمعية وجرائمه بحق الأسرى".
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