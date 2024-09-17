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خارج الحدود

الأمم المتحدة: إسرائيل منعت وصول 66 مهمة إنسانية لغزة خلال 16 يوما

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية لغزة،فيتو

 أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، أن إسرائيل منعت وصول 66 من أصل 337 مهمة إنسانية إلى قطاع غزة منذ مطلع شهر سبتمبر الجاري.

 

إسرائيل تمنع وصول 66 من أصل 337 مهمة إنسانية لغزة

 وأوضح المكتب أنه تم خلال هذه الفترة التخطيط لتنفيذ 94 مهمة شمال قطاع غزة، لكن الجانب الإسرائيلي رفض 25 منها.

وأضاف أنه في جنوب القطاع تم التخطيط لتنفيذ 243 مهمة إنسانية وإسرائيل منعت وصول 41 منها.

 

حالات منع مساعدات إنسانية سابقة

كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن إسرائيل رفضت نحو ثلث طلبات الأمم المتحدة لإرسال بعثات إنسانية إلى قطاع غزة خلال الفترة من 1 إلى 11 أغسطس الماضى.

ووفقا لـ "أوتشا"، تم التخطيط لما مجموعه 207 مهمة إنسانية في الفترة من 1 إلى 12 أغسطس، تشمل  85 مهمة إلى شمال القطاع و122 إلى الجنوب.

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