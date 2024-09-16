الكشف عن تفاصيل عملية سرقة سلاح كبيرة من داخل قاعدة للجيش الإسرائيلي

كشفت تقارير عبرية، مساء اليوم، عن تعرض قاعدة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، في صحراء النقب، قبل أيام لسرقة عدد كبير من المعدات العسكرية والذخيرة تقدر بـ 18 حاوية.

سرقة قاعدة عسكرية إسرائيلية فى صحراء النقب

ووفق القناة الـ 14 العبرية، أن مجهولين تسللوا إلى قاعدة للجيش الإسرائيلي في صحراء النقب قبل أيام وسرقوا كمية كبيرة من المعدات العسكرية تقدر بنحو 18 حاوية.

قصة صحراء النقب فى تاريخ القضية الفلسطينية

وخلال الاحتلال البريطاني، كانت صحراء النقب جزءا من فلسطين الانتدابية وتقع اليوم تحت الاحتلال الإسرائيلي، ونصف سكانها من البدو العرب الذين بقوا في هذه المنطقة بعد حرب 1948.

وصحراء النقب تبلغ مساحتها قرابة 14 ألف كيلو متر مربع ويقطنها الكثير من القبائل والعشائر العربية وترتبط ارتباطا اجتماعيا بقبائل سيناء وشبه الجزيرة العربية والأردن.