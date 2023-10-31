الموقع 512، لغز القاعدة السرية الأمريكية في صحراء النقب الإسرائيلية

طوفان الأقصى، منحت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" عقدا بملايين الدولارات لبناء منشآت للقوات الأمريكية وقاعدة سرية تحتفظ بها على بعد 20 ميلا فقط من قطاع غزة في عمق صحراء النقب الإسرائيلية.

ووفقا لموقع «The Intercept» الأمريكية، فإن تلك القاعدة القائمة منذ فترة طويلة في دولة الاحتلال تحمل الاسم الرمزي «الموقع 512»، وهي عبارة عن منشأة رادار تراقب السماء بحثا عن هجمات صاروخية على إسرائيل.

وأوضح الموقع الأمريكية أنه في الـ 7 أكتوبر عندما تم إطلاق آلاف صواريخ حماس لم ير الموقع 512 شيئا، لأنه يركز على إيران، على بعد أكثر من 700 ميل.

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ويمضي الجيش الأمريكي بهدوء في أعمال البناء في الموقع 512، وهو قاعدة سرية تقع على قمة جبل هار كيرين في النقب، ليشمل ما تصفه السجلات الحكومية بأنه «مرفق دعم الحياة».

وعلى الرغم من إصرار الرئيس جو بايدن والبيت الأبيض على عدم وجود خطط لإرسال قوات أمريكية إلى دولة الاحتلال وسط حربها على حماس، إلا أن وجودًا عسكريًا أمريكيًا سريًا في إسرائيل يشير إلى غير ذلك، فالعقود الحكومية ووثائق الميزانية تشير إلى أنها تنمو بشكل واضح.

معلومات عن الموقع 512

تمت الإشارة بشكل غير مباشر إلى منشأة القوات الأمريكية التي تبلغ قيمتها 35.8 مليون دولار، والتي لم يتم الإعلان عنها علنًا أو الإبلاغ عنها مسبقًا، في إعلان العقد الصادر عن البنتاجون في 2 أغسطس الماضي، بحسب موقع «ذا إنترسبت الأمريكي».

وعلى الرغم من أن وزارة الدفاع بذلت جهودًا كبيرة لإخفاء الطبيعة الحقيقية للموقع، حيث وصفته في سجلات أخرى بأنه مجرد مشروع «مصنف عالميًا»، إلا أن وثائق الميزانية التي استعرضها «ذا إنترسبت» تكشف أنه جزء من الموقع 512.

جاء الاعتراف النادر بالوجود العسكري الأمريكي في إسرائيل في عام 2017، عندما افتتحت الدولتان موقعًا عسكريًا اعتبرته إذاعة صوت أمريكا التي تمولها الحكومة الأمريكية «أول قاعدة عسكرية أمريكية في إسرائيل».

القاعدة الأمريكية في إسرائيل

تلك القاعدة وصفها العميد في سلاح الجو الإسرائيلي تسفيكا هايموفيتش بأنها «تاريخية»، قائلا: «أنشأنا قاعدة أمريكية في إسرائيل.. في جيش الاحتلال الإسرائيلي.. لأول مرة».

وبعد يوم واحد، نفى الجيش الأمريكي أن تكون تلك القاعدة أمريكية، وأصر على أنها مجرد «منشأة حية» لأفراد الخدمة الأمريكية العاملين في قاعدة إسرائيلية.

وبحسب الموقع الأمريكي، فإنه تمت الإشارة إلى «الموقع 512» على أنه «موقع أمني تعاوني»، وهو تصنيف يهدف إلى توفير وجود منخفض التكلفة، لكن تم تطبيقه على القواعد التي يمكن أن تؤوي ما يصل إلى 1000 جندي.

ومع ذلك، لم يتم إنشاء «الموقع 512» للتعامل مع التهديد الذي تشكله أية حركات مسلحة في فلسطين على إسرائيل، لكن لدفع أي خطر تشكله الصواريخ الإيرانية متوسطة المدى.