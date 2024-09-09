مصدر رفيع المستوى: تبادل إطلاق نار بين حرس الحدود الإسرائيلي ومهربين في صحراء النقب
أكد مصدر رفيع المستوى لقناة القاهرة الإخبارية، وقوع لتبادل لإطلاق نار بين قوة حرس الحدود الإسرائيلي ومجموعة من المهربين في صحراء النقب.
وشدد المصدر الرفيع وفق ما نقلت قناة “القاهرة الإخبارية”، اليوم، أنه لا صحة لما تداولته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن حادث إطلاق نار على الحدود المصرية الإسرائيلية.
تبادل إطلاق نار في صحراء النقب
وأوضح: ما حدث هو تبادل إطلاق نار بين حرس الحدود الإسرائيلي ومجموعة من المهربين في صحراء النقب.
حقيقة حادث على الحدود المصرية الإسرائيلية
وشدد على أنه لا يوجد أي حوادث وقعت على الحدود المصرية الإسرائيلية.
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