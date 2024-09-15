الأحد 15 سبتمبر 2024
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ملفات وحوارات

أخبار الحوادث اليوم، الداخلية تحتفي بذكرى المولد النبوي الشريف فى مراكز الإصلاح والتأهيل، ضبط مصنع ترامادول ومخدرات قيمتها 20 مليونا، إصابة 124 شخصًا بتسمم في أسوان

المولد النبوي
المولد النبوي

 

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

الداخلية تحتفي بذكرى المولد النبوي الشريف فى مراكز الإصلاح والتأهيل (صور)

نظمت وزارة الداخلية ، احتفالية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

ضبط مصنع ترامادول ومخدرات قيمتها 20 مليون جنيه في المنوفية

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالمنوفية تخصص نشاطه الإجرامى فى تصنيع العقاقير المخدرة وترويجها بقيمة مالية للمضبوطات بحوالى 20 مليون جنيه.  

القبض على 3 أحداث بتهمة ترويع طفل مستخدمين كلبا في أوسيم

كشفت أجهزة وزارة الداخلية،  ملابسات واقعة ترهيب 3 أشخاص لطفل مستخدمين كلبا ما تسبب فى عقره بالجيزة.. وتم ضبط مرتكبى الواقعة.

ضبط عنصر إجرامي بحوزته كميات من المخدرات بـ8 ملايين جنيه بالمقطم

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، عنصرا إجراميا بالقاهرة وبحوزته كميات من المواد المخدرة وتقدر قيمتها المالية بـ8 ملايين جنيه.

ضبط تشكيل عصابى لتزوير المحررات الرسمية فى القاهرة 

تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية.

3312 منفذا ثابتا ومتحركا يقدم سلعا غذائية ومستلزمات مدرسية بأسعار مخفضة

تواصل وزارة الداخلية، فعاليات مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع الغذائية والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة.

انهيار جزئى لعقار خال من السكان في السيدة زينب

شهدت منطقة السيدة زينب بمحافظة القاهرة انهيار جزئى فى عقار خال من السكان، وعلى الفور، انتقل رجال الحماية المدنية لموقع الحادث. 

إصابة 124 شخصًا بتسمم تناولوا وجبة فاسدة خلال احتفالية للمولد النبوى بأسوان

أصيب 124 شخصًا بتسمم نتيجة تناول وجبات غذائية فاسدة خلال الاحتفال بالمولد النبوى بمحافظة أسوان، ونقل المصابين إلى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم.

مصرع وإصابة 4 أشخاص إثر انفجار أسطوانة غاز داخل محل بمدينة نصر

لقى شخص وسيدة مصرعهما، وأصيب 2 آخران إثر انفجار أسطوانة بوتجاز داخل محل خردة أسفل عقار سكنى فى مدينة نصر.







 

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