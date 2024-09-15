أخبار الحوادث اليوم، الداخلية تحتفي بذكرى المولد النبوي الشريف فى مراكز الإصلاح والتأهيل، ضبط مصنع ترامادول ومخدرات قيمتها 20 مليونا، إصابة 124 شخصًا بتسمم في أسوان

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

نظمت وزارة الداخلية ، احتفالية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالمنوفية تخصص نشاطه الإجرامى فى تصنيع العقاقير المخدرة وترويجها بقيمة مالية للمضبوطات بحوالى 20 مليون جنيه.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات واقعة ترهيب 3 أشخاص لطفل مستخدمين كلبا ما تسبب فى عقره بالجيزة.. وتم ضبط مرتكبى الواقعة.

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، عنصرا إجراميا بالقاهرة وبحوزته كميات من المواد المخدرة وتقدر قيمتها المالية بـ8 ملايين جنيه.

تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية.

تواصل وزارة الداخلية، فعاليات مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع الغذائية والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة.

شهدت منطقة السيدة زينب بمحافظة القاهرة انهيار جزئى فى عقار خال من السكان، وعلى الفور، انتقل رجال الحماية المدنية لموقع الحادث.

أصيب 124 شخصًا بتسمم نتيجة تناول وجبات غذائية فاسدة خلال الاحتفال بالمولد النبوى بمحافظة أسوان، ونقل المصابين إلى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم.

لقى شخص وسيدة مصرعهما، وأصيب 2 آخران إثر انفجار أسطوانة بوتجاز داخل محل خردة أسفل عقار سكنى فى مدينة نصر.















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