الأحد 15 سبتمبر 2024
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حوادث

ضبط تشكيل عصابى لتزوير المحررات الرسمية فى القاهرة 

ضبط تشكيل عصابى لتزوير
ضبط تشكيل عصابى لتزوير المحررات الرسمية فى القاهرة 

تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية.

أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية قيام عناصر تشكيل عصابى مكون من (6 أشخاص "لـ 5 منهم معلومات جنائية"- مقيمون بمحافظتى القليوبية والقاهرة) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية بأسلوب "مبتكر" عن طريق التلاعب بالبيانات الخاصة بعملائهم واستغلالها فى إستخراج تقارير طبية بعدم اللياقة الصحية من الجهات المعنية تمكنهم من إنهاء الخدمة الوظيفية لراغبى التقارير قبل بلوغ السن القانونى وكذا الحصول على مستحقات مالية أخرى "غير مستحقة".
 

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وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبطهم.. وبحوزتهم (عدد كبير من المستندات المزورة والمعدة للتزوير - عدد من الأصول والصور الضوئية للمحررات الرسمية – 5 هواتف محمولة "بفحصهم فنيًا تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى - الأجهزة والأدوات المستخدمة فى التزوير).
 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

 

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