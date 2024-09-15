الأحد 15 سبتمبر 2024
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حوادث

مصرع وإصابة 4 أشخاص إثر انفجار أسطوانة غاز داخل محل بمدينة نصر

انفجار أسطوانة غاز,
انفجار أسطوانة غاز, فيتو

لقى شخص وسيدة مصرعهما، وأصيب 2 آخران إثر انفجار أسطوانة بوتجاز داخل محل خردة أسفل عقار سكنى فى مدينة نصر.

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تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة  بلاغا يفيد بإنفجار إسطوانة غاز داخل محل أسفل عقار سكنى فى مدينة نصر.

 

على الفور انتقل رجال المباحث والحماية المدنية الى المكان وتبين من خلال المعاينة إنفجار إسطوانة غاز داخل محل خردوات بالطابق الأرضي أسفل عقار مكون من 7 طوابق ونتج عنه وفاة شخص وسيدة وأصيب 2 آخرين وتم نقلهم إلى المستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
 

 

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