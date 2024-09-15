الأحد 15 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تحرير 28 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

حملات مروريه
حملات مروريه

شن ضباط الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

 

ضبط نحو 28 ألف مخالفة متنوعة

 

وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذ لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة - عن ضبط 28 الفًا و10 مخالفات مرورية متنوعة، من بينها 8 الاف و841 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و1629 مخالفة سير بدون تراخيص، و10 مخالفات موقف عشوائي، و1658 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، و14 مخالفة لشروط التراخيص و29 مخالفة دراجة نارية.

الأحوال المدنية تنظم قوافل متنقلة وتستخرج 30 ألف بطاقة رقم قومى وشهادة مميكنة

ضبط 26 تاجر مخدرات و41 سلاحا ناريا خلال حملات في بني سويف وأسوان ودمياط

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الادارة العامة للمرور أجهزة وزارة الداخلية السرعة المقررة مخالفة تجاوز السرعة المقررة مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول مخالفات مرورية

مواد متعلقة

الأحوال المدنية تنظم قوافل متنقلة وتستخرج 30 ألف بطاقة رقم قومى وشهادة مميكنة

ضبط 26 تاجر مخدرات و41 سلاحا ناريا خلال حملات في بني سويف وأسوان ودمياط

ضبط مصنع ترامادول ومخدرات قيمتها 20 مليون جنيه في المنوفية

ضبط عنصر إجرامي بحوزته كميات من المخدرات بـ8 ملايين جنيه بالمقطم

ضبط تشكيل عصابى لتزوير المحررات الرسمية فى القاهرة 

ضبط 13 مليون جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبى خلال 24 ساعة

تحرير 1748 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

ضبط 3 أطنان دقيق مهرب خلال حملات تموينية على مدار 24 ساعة

الأكثر قراءة

بدون ركاب، تسيير قطار الإسماعيلية المتسبب في حادث التصادم بالشرقية (فيديو وصور)

انتهاء المهلة المحددة من مجلس الوزراء بوقف العمل بخطة تخفيف الأحمال

العود بـ 5 جنيهات و100 ألف للفدان، مزارع يكشف سر ارتفاع سعر الخضرة بالأسواق (فيديو)

20 صورة ترصد رفع آثار حادث تصادم قطاري الشرقية

هل الكفر يحبط الأعمال حتى لو كانت خيرا؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

ميلانيا ترامب تتوعد بكشف المستور في مذكراتها، وهذا موعد نشرها

شاهد على حادث الشرقية: عامل التحويلة شغال من 28 سنة ولم يخطئ مرة واحدة (صور)

الضرائب تكشف موعد إعلان مجموعة من بنود التسهيلات الضريبية

ads

منوعات

المزيد

بريطانية مصابة بمرض نادر تتسوق بأكثر من 8 آلاف دولار خلال نومها

ميلانيا ترامب تتوعد بكشف المستور في مذكراتها، وهذا موعد نشرها

قبر طفلة تركية يتحول إلى مزار يقصده السكان

يعود للعصر السومري، اكتشاف أثري مهم في العراق

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصرى اليوم الأحد 15-9-2024

بعد وقف دعم الأسمدة، تعرف على أحدث عقوبات سرقة الكهرباء

أسعار الذهب اليوم الأحد 15- 9 - 2024 في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد 15-9-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

من هو صاحب خطة الجنرالات لإعادة احتلال غزة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الكفر يحبط الأعمال حتى لو كانت خيرا؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

في ذكرى مولده، اعرف ما يجب وما يستحيل وما يجوز في حق سيدنا رسول الله

في ذكرى مولده، كيف كانت حياة الرسول قبل البعثة؟

المزيد
الجريدة الرسمية