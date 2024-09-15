تحرير 28 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

شن ضباط الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

ضبط نحو 28 ألف مخالفة متنوعة

وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذ لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة - عن ضبط 28 الفًا و10 مخالفات مرورية متنوعة، من بينها 8 الاف و841 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و1629 مخالفة سير بدون تراخيص، و10 مخالفات موقف عشوائي، و1658 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، و14 مخالفة لشروط التراخيص و29 مخالفة دراجة نارية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.

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