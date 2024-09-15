الداخلية تحتفي بذكرى المولد النبوي الشريف فى مراكز الإصلاح والتأهيل (صور)

نظمت وزارة الداخلية ، احتفالية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

كما تزامن ذلك مع تنظيم احتفالية للنزلاء المسيحيين بمناسبة عيد النيروز فى إطار الحرص على إحياء المناسبات الدينية للنزلاء لإعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيقًا للسياسة العقابية الحديثة.



وتضمنت الاحتفالية بذكرى المولد النبوي الشريف، تلاوة آيات من الذكر الحكيم، وعدة فقرات قدمها النزلاء (انشودات وابتهالات دينية) وتم توزيع حلوى المولد على النزلاء.

كما تناول الحضور الحديث عن الدروس المستفادة من السيرة النبوية الشريفة والإشارة للبرامج الإصلاحية والتأهيلية لتهذيب النزلاء وتثقيفهم دينيًا ومهنيًا وتأهيلهم نفسيًا للاندماج بالمجتمع وحثهم على الفضيلة وانتهاج السلوك القويم.



وفى نهاية الاحتفالية قدم الحضور الشكر لأجهزة وزارة الداخلية على إتاحة تلك الفرصة لهم للإحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.



يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وفى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان وإستمرارًا لتفعيل أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتوثيق أواصر الصلة بينهم والمجتمع الخارجى.

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