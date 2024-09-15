انهيار جزئى لعقار خال من السكان في السيدة زينب

شهدت منطقة السيدة زينب بمحافظة القاهرة انهيار جزئى فى عقار خال من السكان، وعلى الفور، انتقل رجال الحماية المدنية لموقع الحادث.

تعود تفاصيل الواقعة بلتقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بـ انهيار منزل بمنطقة السيدة زينب التابعة لمحافظة القاهرة، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية والأمن وسيارات إسعاف إلى مكان البلاغ.

وتبين بالفحص سقوط جزئي للعقار، فيما يتم البحث عن أى مصابين أو مفقودين أسفل الركام المتحطم وفرض كردون أمنى بمحيط الواقعة.

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