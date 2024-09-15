انهيار جزئى لعقار خال من السكان في السيدة زينب
شهدت منطقة السيدة زينب بمحافظة القاهرة انهيار جزئى فى عقار خال من السكان، وعلى الفور، انتقل رجال الحماية المدنية لموقع الحادث.
تعود تفاصيل الواقعة بلتقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بـ انهيار منزل بمنطقة السيدة زينب التابعة لمحافظة القاهرة، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية والأمن وسيارات إسعاف إلى مكان البلاغ.
وتبين بالفحص سقوط جزئي للعقار، فيما يتم البحث عن أى مصابين أو مفقودين أسفل الركام المتحطم وفرض كردون أمنى بمحيط الواقعة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.