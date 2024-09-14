السبت 14 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مكون من 3 طوابق ولا خسائر بشرية، تفاصيل انهيار عقار بولاق أبو العلا

انهيار عقار
انهيار عقار

كشفت المعاينة الأولية لموقع انهيار عقار بولاق أبو العلا، أن العقار مكون من 3 طوابق على مساحة 100 متر، حدث انهيار فى الجزء الخلفى من العقار، دون وقوع خسائر بشرية.

وأوضحت المعاينة بأن العقار مأهول بالسكان دون وقوع خسائر، فيما قامت الأجهزة الأمنية بإخلاء عقارين مجاورين للعقار المنكوب لحين قيام لجنة هندسية مختصة للمعاينة وبيان سلامة المبانى المحيطة بالعقار المنهار.

الداخلية توزع حلوى المولد النبوي على المرضى ودور الأيتام (صور)

تحرير 1547 مخالفة للتحدث فى المحمول أثناء القيادة

 

وأشارت المعاينة، إلى أن العقار قديم وآيل للسقوط، فيما لم تصدر أى قرارات إزالة بشأنه.

 

شهدت منطقة بولاق أبو العلا، انهيار عقار مكون من 3 طوابق، اليوم السبت، وانتلقت قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان البلاغ.

انهيار عقار فى بولاق أبو العلا 

 

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بوقوع حادث انهيار عقار مكون من 3 طوابق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة المختصة إلى مكان البلاغ، وفرض كردون أمنى فى موقع البلاغ.

 

فيما يقوم رجال الشرطة بسماع أقوال الشهود لبيان عدد قاطنيه وملابسات الحادث، فيما تقوم فرق الإنقاذ البرى التابعة للحماية المدنية بالبحث عن المفقودين أسفل الأنقاض، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

انهيار عقار الحماية المدنية انهيار عقار بولاق انهيار عقار بولاق أبو العلا انهيار عقار مكون من 3 طوابق الأجهزة الأمنية

مواد متعلقة

الداخلية توزع حلوى المولد النبوي على المرضى ودور الأيتام (صور)

تحرير 1547 مخالفة للتحدث فى المحمول أثناء القيادة

انهيار عقار مكون من 3 طوابق فى بولاق أبو العلا

حبس صاحب شركة بتهمة النصب على المواطنين بزعم توفير فرص عمل بالخارج

حبس دجال ومساعده بتهمة النصب على المواطنين بزعم فك أعمال السحر

ضبط عاطل للنصب والاحتيال على المواطنين فى التجمع الخامس 

ضبط عنصر إجرامى يدير ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالبحيرة

ضبط عصابة تجار السلاح بـ 3 محافظات

الأكثر قراءة

أول تحرك من رئيس الوزراء بعد حادث تصادم قطاري الزقازيق

ارتفاع عدد مصابي حادث تصادم قطاري الشرقية لـ 12 شخصا (صور)

تصادم قطارين أمام الكوبرى الجديد بمدينة الزقازيق (صور)

التحفظ على الصندوق الأسود لقطاري الشرقية لتفريغ بياناتهما وكشف أسباب الحادث

مصدر بالسكك الحديدية يكشف سبب وقوع حادث تصادم قطاري الزقازيق

تعليمات خاصة من وزير النقل بعد حادث تصادم قطارى الزقازيق

السكك الحديدية: انتقال فريق من الطوارئ لموقع حادث تصادم قطاري الزقازيق

جنون الذهب.. الجرام يقترب من 4000 جنيه منتصف تعاملات اليوم

منوعات

المزيد

مصرع 5 أشخاص بسبب العواصف الممطرة والفيضانات في رومانيا

طبيب يدعو إلى عدم قياس النوم بعدد الساعات

قتلت أزواجها، الشرطة البريطانية تحذر الرجال من الأرملة السوداء

أزمة في كندا بسبب فيلم يتحدث عن الحرب الروسية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم السبت 14 سبتمبر 2024 في السوق

أسعار الأرز بالسوق المحلية اليوم السبت 14/ 9/ 2024

أسعار السكر بالسوق المحلية اليوم السبت 14 سبتمبر 2024

80 جنيها زيادة فى سعر جرام الذهب خلال أسبوع

المزيد

انفوجراف

مصدر للطاقة والدهون الصحية.. فوائد حلوى المولد النبوي (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى تغيظا وزفيرا اللتان وصف الله بهما النار؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن شرط قبول الأعمال من الله (فيديو)

علي جمعة يكشف أسرار رؤية رسول الله في شهر المولد النبوي

المزيد
الجريدة الرسمية