مكون من 3 طوابق ولا خسائر بشرية، تفاصيل انهيار عقار بولاق أبو العلا

كشفت المعاينة الأولية لموقع انهيار عقار بولاق أبو العلا، أن العقار مكون من 3 طوابق على مساحة 100 متر، حدث انهيار فى الجزء الخلفى من العقار، دون وقوع خسائر بشرية.

وأوضحت المعاينة بأن العقار مأهول بالسكان دون وقوع خسائر، فيما قامت الأجهزة الأمنية بإخلاء عقارين مجاورين للعقار المنكوب لحين قيام لجنة هندسية مختصة للمعاينة وبيان سلامة المبانى المحيطة بالعقار المنهار.

وأشارت المعاينة، إلى أن العقار قديم وآيل للسقوط، فيما لم تصدر أى قرارات إزالة بشأنه.

شهدت منطقة بولاق أبو العلا، انهيار عقار مكون من 3 طوابق، اليوم السبت، وانتلقت قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان البلاغ.

انهيار عقار فى بولاق أبو العلا

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بوقوع حادث انهيار عقار مكون من 3 طوابق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة المختصة إلى مكان البلاغ، وفرض كردون أمنى فى موقع البلاغ.

فيما يقوم رجال الشرطة بسماع أقوال الشهود لبيان عدد قاطنيه وملابسات الحادث، فيما تقوم فرق الإنقاذ البرى التابعة للحماية المدنية بالبحث عن المفقودين أسفل الأنقاض، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.