ضبط عنصر إجرامي بحوزته كميات من المخدرات بـ8 ملايين جنيه بالمقطم
ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، عنصرا إجراميا بالقاهرة وبحوزته كميات من المواد المخدرة وتقدر قيمتها المالية بـ8 ملايين جنيه.
كميات من المخدرات بـ 8 ملايين جنيه بالمقطم
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" – مقيم بالقاهرة) بالاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذًا من دائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه.. وبحوزته (كمية لمخدر البودر وزنت 3 كيلو جرامات - كمية لمخدرى "الحشيش – الآيس" – سيارة – مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية" – 2 هاتف محمول).
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة 8 ملايين جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
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