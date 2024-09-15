إصابة 124 شخصًا بتسمم تناولوا وجبة فاسدة خلال احتفالية للمولد النبوى بأسوان
أصيب 124 شخصًا بتسمم نتيجة تناول وجبات غذائية فاسدة خلال الاحتفال بالمولد النبوى بمحافظة أسوان، ونقل المصابين إلى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان بلاغًا يفيد بإصابة بعض المواطنين من أهالى قرية وادى العرب بمركز نصر النوبة لاشتباه تسمم نتيجة تناولهم لوجبة غذائية أثناء احتفالهم بالمولد النبوى الشريف.
وبالانتقال والفحص تبين اصابة 124 شخصًا ودفع مرفق الإسعاف بالسيارات إلى مكان البلاغ وتم نقل المصابين إلى المستشفى نصر النوبة.
وتجرى رجال المباحث تحقيقا وإجراء التحريات لبيان ملابسات وظروف الواقعة.
من جانبه كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، الأطقم الطبية بسرعة تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية المتكاملة للمصابين.
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