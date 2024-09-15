القبض على 3 أحداث بتهمة ترويع طفل مستخدمين كلبا في أوسيم
كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات واقعة ترهيب 3 أشخاص لطفل مستخدمين كلبا ما تسبب فى عقره بالجيزة.. وتم ضبط مرتكبى الواقعة.
تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، عن قيام 3 أشخاص بترهيب طفل بكلب ما تسبب فى عقره وإحداث إصابته.
تلقى مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة بلاغا من عامل ونجله "15سنة " - مقيمان بدائرة المركز) بتضررهم من(3 "أحداث –أعمارهم " 15، 13، 12 سنة "- مقيمون بذات الدائرة)؛ بتهديد نجل الأول بكلب مما تسبب فى عقره وإحداث إصابته.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكبى الواقعة فى حينه، ومعهم الكلب، وتولت النيابة العامة التحقيق، كما تم إيداع الكلب بأحد مراكز إنقاذ الحيوانات بالجيزة.
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