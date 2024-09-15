الأحد 15 سبتمبر 2024
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حوادث

ضبط مصنع ترامادول ومخدرات قيمتها 20 مليون جنيه في المنوفية

ضبط عصابة تصنيع مخدر
ضبط عصابة تصنيع مخدر الترامادول

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالمنوفية تخصص نشاطه الإجرامى فى تصنيع العقاقير المخدرة وترويجها بقيمة مالية للمضبوطات بحوالى 20 مليون جنيه.  

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام تشكيل عصابى يضم (3 عناصر إجرامية - مقيمون بدائرة مركز شرطة قويسنا) بإنشاء مصنع بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية وإستخدامه فى تصنيع العقاقير المخدرة متخذين من دائرة المركز مسرحًا للترويج لنشاطهم الإجرامى.

ضبط مصنع لإنتاج وتصنيع مخدر الترامادول 

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم.. وبحوزتهم (2000 قرص مخدر لعقار "الترامادول" – 350 قرص مؤثر لعقار "أبتريل" المخدر - 30 كيلو جرام لبودرة "ترامادول" المخدر - 60 قرص لعقار "ميزوتاك" – المواد والمعدات المستخدمة فى التصنيع - مبلغ مالى - 3 هواتف محمول).
 

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وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد تصنيع العقاقير المخدرة والإتجار بها، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (20 مليون جنيه تقريبًا)،  وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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