3312 منفذا ثابتا ومتحركا يقدم سلعا غذائية ومستلزمات مدرسية بأسعار مخفضة

تواصل وزارة الداخلية، فعاليات مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع الغذائية والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة.

ويشارك نحو 3312 منفذا ثابتا ومتحركا فى توفير السلع، بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

3312 منفذا ثابتا ومتحركا يقدم سلعا غذائية بأسعار مخفضة





كما تواصل المبادرة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة، بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

تم التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة فى المبادرة، لتوفير كافة المتطلبات المدرسية والتوسع إلى ما يقارب الضعف فى عدد المنافذ المشاركة لتصبح (2286 منفذا – 5 معارض رئيسية – 50 معرضا فرعيا) بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى مجال المستلزمات والأدوات المدرسية للمشاركة فى المبادرة.

كما تم التنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بإقامة شوادر ومعارض لتوفير المتطلبات المدرسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، تنسيقًا مع منتجى ومصنعى الزى المدرسى وأصحاب المكتبات الكبرى وعرضها للبيع من خلال (سيارات متحركة - منافذ ثابتة - معارض) تحت إشراف وتأمين من أجهزة المديرية.

وتواصل الوزارة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال (1026) منفذا ثابتا ومتحركا وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات لمنظومة "أمان" التابعة للوزارة.

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