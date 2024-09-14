أخبار الفن اليوم: وفاة ناهد رشدي.. نسرين أمين تضحي بـ فهد البطل من أجل العتاولة.. والإعلامي محمود سعد يتعاقد على برنامج جديد

شهدت الساحة الفنية اليوم السبت العديد من الأحداث الفنية ومن أبرزهم كـ الآتي:

بدأت الملامح الأولية من مسلسلات رمضان 2025 تظهر بقوة قبيل شهور من إنطلاق الشهر الكريم الذي تنطلق معه سلسلة من الأعمال الدرامية والعائلية والكوميدية وأيضا الرومانسية.



ونستعرض أقوى الأعمال الرومانسية التي تضع لمساتها الأخيرة لانطلاق تصوير أول مشاهدها استعدادًا للعرض برمضان 2025:

تعاقدت قناة الظفرة الإماراتية مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لشراء حقوق بث برنامج"سولد أوت - كامل العدد" من تقديم الإعلامي المصري القدير محمود سعد.



من جانبها أعربت سعادة جليلة أبو حطب رئيس مجلس إدارة مجموعة قنوات الظفرة الإعلامية عن سعادتها بالتعاون مع الشركة المتحدة في هذا الشأن، وخاصة أن للإعلامي القدير محمود سعد شعبية عربية وخليجية واسعة.

اعتذرت الفنانة نسرين آمين ، عن المشاركة في مسلسل فهد البطل أمام الفنان أحمد العوضي، بعد أن تم التعاقد معها على لعب شخصية شقيقته.



وأكدت نسرين أمين في تصريح خاص لـ فيتو اعتذارها عن المشاركة في مسلسل فهد البطل، قائلة إنها لن تشارك في أي عمل في رمضان حتى الآن إلا مسلسل العتاولة 2 فقط، لأنه يحتاج تركيز ودراسة شخصياته، خاصة عقب نجاح الجزء الأول الذي عُرض فى شهر رمضان الماضي.

أكد مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية منذ دوراته الأولي علي تكريم أسماء فنانين قدموا عطاء كبيرا لصناعة السينما في القارة الأفريقية من مختلف الدول الأفريقية الشقيقة، وذلك في جميع عناصر صناعة الفيلم.





وقال السيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بأن الدورة الرابعة عشرة من المهرجان ستكون مهداة إلي اسم الفنان الكبير الراحل المصري نور الشريف بمناسبة مرور عشرة سنوات علي رحيله، فهذا الفنان قدم لفن التمثيل الكثير والكثير، وقدم شخصيات من واقع الحياة عن البسطاء من الشعب المصري ونقلها ببراعة لشاشة السينما، كما أنه كانت له شخصيته الفنية المتميزة وأسلوبه كممثل في تقديم الشخصيات التاريخية.

تتميز دراما الأعمال الصعيدية بجذب الجمهور، وخلال مسلسلات رمضان 2025 تعرض 4 أعمال درامية أحداثها تدور في قري الصعيد، كل منهم له قصة وأحداث مختلفة.



وفي مقدمة هذه الأعمال مسلسل "فهد البطل" للفنان أحمد العوضي الذى يتم عرضه بمسلسلات رمضان 2025، وقال عنه بطل العمل: "مسلسلي الجديد شعبى صعيدى، وانس (حق عرب) والكلام الفاضى ده، السنة الجاية القهاوى فى مصر هتتكسر أكتر من عرب السويركى".

سيطرت حالة من الحزن على الوسط الفني برحيل الفنانة ناهد رشدي، بعد صراع مع المرض استمر لسنوات.

واشتهرت الفنانة الراحلة بشخصية "سنية" الابنة الكبرى لـ "عبدالغفور البرعي" بمسلسل لن أعيش في جلباب أبي.

أكد الفنان أسامة الهادي أن دور المدمن الذي جسده في مسلسل “المعلم” مع مصطفى شعبان أثر على حياته بشكل كبير، وكان بمثابة نقلة كبيرة له.



وقال الهادي في تصريحاته لـ “فيتو”: "مصطفى شعبان كان خطيرا، والمسلسل كان مكتوب بشكل حلو جدا والمسلسل كان مهم بالنسبة لي، وعلى المستوى الشخصي، وكانت خطوة مهمة".

يعيش الفنان الكوميدي محمد ثروت، انتعاشة فنية قوية خلال الفترة الحالية، ويعكف على تصوير سلسلة أعمال سينمائية جديدة للعرض في الربع الأخير من العام الحالي وببداية 2025، حيث ينتظر محمد ثروت عرض 6 أفلام سينمائية جديدة له.

هنا الزاهد تدخل في خلافات مع زوجها بمسلسل "نسخة واحدة لا تكفي"

يواصل صناع مسلسل “نسخة واحدة لا تكفي” التحضيرات اللازمة للعمل، المقرر أن يبدأوا تصوير أحداثه منتصف نوفمبر المقبل.



وخلال أحداث العمل تطلب الفنانة هنا الزاهد من زوجها الذى يلعب دوره الفنان خالد خالد صالح الطلاق بعد خلافات كثيرة تقع بينهما.





باسم سمرة ورياض الخولي وتامر أمين بمهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ15

انطلق، منذ قليل، حفل مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ15 بأحد الفنادق الكبرى.

وكان أول الحضور الفنان باسم سمرة ورياض الخولي والإعلامي تامر أمين استعدادًا لتكريمهم في حفل الليلة.

وكان مهرجان الفضائيات العربية كرم في دورته الـ 14 الفنان أحمد سعد على النجاحات التي حققها خلال الفترة الماضية.