الأحد 15 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

هنا الزاهد تدخل في خلافات مع زوجها بمسلسل "نسخة واحدة لا تكفي"

هنا الزاهد
هنا الزاهد

يواصل صناع مسلسل “نسخنة واحدة لا تكفي” التحضيرات اللازمة للعمل، المقرر أن يبدأوا تصوير أحداثه منتصف نوفمبر المقبل.

وخلال أحداث العمل تطلب الفنانة هنا الزاهد من زوجها الذى يلعب دوره الفنان خالد خالد صالح الطلاق بعد خلافات كثيرة تقع بينهما.

وكان قد قرر القائمون على العمل  تغير اسمه من “الزواج سم قاتل" ليصبح “نسخة واحدة لا تكفي” بناء على رغبة أبطال العمل، ويتكون العمل من 15 حلقة فقط.

ومسلسل “نسخة واحدة لا تكفي" فكرة وإخراج ياسمين أحمد كامل.

 

وتواصل هنا تصوير دورها حاليًا في مسلسل إقامة جبرية، وتقدم هنا الزاهد شخصية “صيدلانية” تعاني من عقد نفسية في التعامل مع الرجال، وتظهر صابرين في دور طبيبة نفسية وهي أم محمد الشرنوبي، الذي يظهر في دور بطل العالم في السباحة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

مسلسل نسخة واحدة لا تكفي مسلسل هنا الزاهد أحمد خالد صالح سلسلاتر مضان 2025 اخبار الفن

مواد متعلقة

تغيير اسم مسلسل هنا الزاهد "الزواج سم قاتل"

هذا الفنان يشارك هنا الزاهد بطولة الزواج سم قاتل

الأكثر قراءة

مصدر طبي يوضح حقيقة وفاة عامل التحويلة المتسبب في حادث قطاري الزقازيق

أول تعليق لـ كامل الوزير على حادث تصادم قطاري الزقازيق

علاقة آثمة، الأوقاف تكشف حقيقة الخطبة المثيرة للجدل داخل كومباوند شهير

مصدر بالسكك الحديدية يكشف المتسبب في وقوع حادث تصادم قطاري الزقازيق

تفاصيل تصادم قطارين في الشرقية.. ومصادر تكشف المتسبب في الحادث (فيديوجراف)

الغندور يكشف حقيقة تعاقد الزمالك مع مهاجم هاتاي سبور التركي

ناهد رشدي، رحلت يوم ميلادها وهذا سر غيابها عن الفن

قرار عاجل من مصر للطيران بشأن رحلتها المتجهة إلى شنغهاي بالصين

ads

منوعات

المزيد

رئيس الوزراء الأسترالي ينتقد ماسك بعد اتهامه لحكومته بـ "الفاشية"

علبة صندوق الدنيا بـ8500 جنيه، أسعار حلوى المولد في المحلات الشهيرة (صور)

ناسا تؤجل إطلاق مركبة Crew Dragon مع رائد فضاء روسي

مصرع 5 أشخاص بسبب العواصف الممطرة والفيضانات في رومانيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت 14-9-2024

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم السبت

أسعار الألومنيوم اليوم السبت 14 سبتمبر 2024 في السوق

أسعار الأرز بالسوق المحلية اليوم السبت 14/ 9/ 2024

المزيد

انفوجراف

تفاصيل تصادم قطارين في الشرقية.. ومصادر تكشف المتسبب في الحادث (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 15-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 15 - 9- 2024 في القاهرة والمحافظات

شباب حول الرسول، ربيعة بن كعب "رفيق النبي في الجنة"

المزيد
الجريدة الرسمية