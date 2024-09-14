هنا الزاهد تدخل في خلافات مع زوجها بمسلسل "نسخة واحدة لا تكفي"

يواصل صناع مسلسل “نسخنة واحدة لا تكفي” التحضيرات اللازمة للعمل، المقرر أن يبدأوا تصوير أحداثه منتصف نوفمبر المقبل.



وخلال أحداث العمل تطلب الفنانة هنا الزاهد من زوجها الذى يلعب دوره الفنان خالد خالد صالح الطلاق بعد خلافات كثيرة تقع بينهما.

وكان قد قرر القائمون على العمل تغير اسمه من “الزواج سم قاتل" ليصبح “نسخة واحدة لا تكفي” بناء على رغبة أبطال العمل، ويتكون العمل من 15 حلقة فقط.

ومسلسل “نسخة واحدة لا تكفي" فكرة وإخراج ياسمين أحمد كامل.

وتواصل هنا تصوير دورها حاليًا في مسلسل إقامة جبرية، وتقدم هنا الزاهد شخصية “صيدلانية” تعاني من عقد نفسية في التعامل مع الرجال، وتظهر صابرين في دور طبيبة نفسية وهي أم محمد الشرنوبي، الذي يظهر في دور بطل العالم في السباحة.