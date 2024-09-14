باسم سمرة ورياض الخولي وتامر أمين بمهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ15

انطلق، منذ قليل، حفل مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ15 بأحد الفنادق الكبرى.

وكان أول الحضور الفنان باسم سمرة ورياض الخولي والإعلامي تامر أمين استعدادًا لتكريمهم في حفل الليلة.

وكان مهرجان الفضائيات العربية كرم في دورته الـ 14 الفنان أحمد سعد على النجاحات التي حققها خلال الفترة الماضية.

وأهدى الفنان أحمد سعد جائزته إلى محمد رمضان وقال: "بعد التقديمة العظيمة دي أنا بهدي الجائزة بتاعتي لمحمد رمضان".

وقام محمد رمضان باحتضان هالة سرحان أثناء تسلمه لجائزة أفضل ممثل عن دوره في جعفر العمدة من مهرجان الفضائيات العربية.

كما كرم مهرجان الفضائيات العربية العربية في دورته الـ١٣ عددًا كبيرًا من النجوم، وعلى رأسهم الفنانة القديرة يسرا التي تم تكريمها “بالجائزة الذهبية”، كما تم تكريم الفنانين أحمد السقا وخالد النبوي وروجينا ووفاء عامر ومحمد رمضان وزينة وحنان مطاوع بالإضافة إلى محمود حجازي وطارق لطفي.