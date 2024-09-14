4 أعمال صعيدية بمسلسلات رمضان 2025.. تعرف عليها

تتميز دراما الأعمال الصعيدية بجذب الجمهور، وخلال مسلسلات رمضان 2025 تعرض 4 أعمال درامية أحداثها تدور في قري الصعيد، كل منهم له قصة وأحداث مختلفة.



وفي مقدمة هذه الأعمال مسلسل "فهد البطل" للفنان أحمد العوضي الذى يتم عرضه بمسلسلات رمضان 2025، وقال عنه بطل العمل: "مسلسلي الجديد شعبى صعيدى، وانس (حق عرب) والكلام الفاضى ده، السنة الجاية القهاوى فى مصر هتتكسر أكتر من عرب السويركى".

ويجسد العوضي خلال أحداث العمل شخصية “صنايعي رخام” يعمل في إحدى الورش المتخصصة في استخراج الرخام والعمل عليه، ويتعرض للعديد من المواقف التي تقلب حياته رأسا على عقب.

تفاصيل مسلسل فهد البطل

وتشهد الحلقات الأولى من مسلسل فهد البطل الذي يقوم به الفنان أحمد العوضي مشادات كلامية بين "راوية" التي تلعب دورها الفنانة نسرين آمين وهي شقيقة "فهد البطل" الشخصية التي يقدمها أحمد العوضي.

ويشارك في "فهد البطل" كل من ميرنا نورالدين التى تظهر خلال الأحداث بشخصية فتاة شعبية تعمل سائقة على «تروسيكل»، إضافة إلى كل من الفنانين أحمد عبد العزيز، وصفاء الطوخى، وصفوة، وعزت زين ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام.

تفاصيل مسلسل حكيم باشا

وبمسلسل "حكيم باشا" يظهر الفنان مصطفي شعبان ضمن الأعمال الصعيدية بمسلسلات رمضان 2025، وتعتبر هذه المرة الأولى التى يخوض فيها مصطفى شعبان دراما الصعيد، ويتناول العمل قصة شاب يقف بجانب الغلابة في إحدى قرى الصعيد.



ويشارك في بطولة مسلسل مصطفى شعبان، الجديد «حكيم باشا»، كلا من: "رياض الخولي، سلوى خطاب، سهر الصايغ، منذر رياحنة"، وتأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين.

ويخوض الفنان محمد عادل إمام مسلسلات رمضان 2025 بمسلسل "الملك" ويجسد خلاله شخصية حمزة الشاب الذى نشأ في الصعيد وينضم لعصابة المافيا وتنقلب حياته رأس على عقب، ومسلسل "الملك" من تأليف محمد صلاح العزب.

ويبدأ صناع الجزء الثاني من مسلسل قلع الحجر الجزء الثاني المقرر أن يتم عرضه بمسلسلات رمضان 2025، والذى يقوم ببطولته الفنان محمد رياض تصوير أحداث العمل بأحد الديكورات الأساسية التي تم تصوير 90% من أحداث الجزء الأول بها، ويقدم المسلسل دراما صعيدي من أبطال عدد من النجوم والمسلسل تدور أحداثه في منطقتي النوبة وقمولة في صعيد مصر، ويتناول حقوق المرأة، ومستوحى من أحداث حقيقية.

أبطال مسلسل قلع الحجر

مسلسل قلع الحجر من بطولة: محمد رياض، سوسن بدر، عبد العزيز مخيون، لقاء سويدان، مفيد عاشور، سميرة عبد العزيز، مروة عبد المنعم، وإخراج: حسني صالح.