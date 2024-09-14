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ثقافة وفنون

أقوى المسلسلات الرومانسية فى دراما رمضان 2025

ياسمين عبد العزيز،
ياسمين عبد العزيز، فيتو

بدأت الملامح الأولية من مسلسلات رمضان 2025 تظهر بقوة قبيل شهور من إنطلاق الشهر الكريم الذي تنطلق معه سلسلة من الأعمال الدرامية والعائلية والكوميدية وأيضا الرومانسية.

ونستعرض أقوى الأعمال الرومانسية التي تضع لمساتها الأخيرة لانطلاق تصوير أول مشاهدها استعدادًا للعرض برمضان 2025:

الأعمال الرومانسية فى الدراما الرمضانية 2025

و فى البداية تأتي النجمة ياسمين عبد العزيز الذي تجدد تعاونها التليفزيوني رفقة السينارست عمرو محمود ياسين عقب نجاحتهما سويا فى “ونحب تاني ليه” و“اللي مالوش كبير”، فسيقدم هذا الثنائي سويا تجربة تليفزيونية رومانسية من جديد.

ويأتي المسلسل الجديد معنون بــ “ونقابل حبيب” ويشارك كريم فهمي ياسمين عبد العزيز بطولة العمل، ويأتي بتوقيع المخرج محمد الخبيري.

وتقدم الفنانة أمينة خليل مسلسلا رومانسيا جديدا يحمل اسم “لام الشمسية” رفقة الكاتبة مريم نعوم والمخرج كريم الشناوي ويشاركها البطولة الفنان محمد شاهين، الذي تجدد تعاونها معه بالدراما الرومانسية عقب نجاحهما فى مسلسل الهرشة السابعة.

 

 

كذلك تقدم الفنانة ريهام حجاج مسلسلا جديدا فى رمضان 2025 ينتمي للأجواء الرومانسية بالتعاون مع المؤلف أيمن سلامة والمخرج سامح عبد العزيز.

 وفى أجواء من الرومانسية والأساطير يقدم النجم ياسر جلال الجزء الثاني من مسلسله “جودر” وهو العمل الذي لاقى نجاحا وتفاعلا كبيرا أثناء عرضه بالموسم الرمضاني المنصرم، ويشارك فى بطولته رفقة ياسر جلال كل من؛ رنا رئيس ونور.

كذلك سيتم تقديم مسلسلات تجمع ما بين الرومانسي والكوميدي ومن أبرزها مسلسل “أشغال شقة 2” الذي سيعرض فى الموسم الرمضاني المقبل، ويتشارك فى بطولته الفنان هشام ماجد والفنانة أسماء جلال ويأتي بتوقيع المخرج محمد دياب.

 

وأيضا سيتم طرح جزء ثالث وجديد من مسلسل الكوميديا الرومانسي “كامل العدد” والذي يتقاسم بطولته الفنان شريف سلامة والفنانة دينا الشربيني، تأليف رنا أبوالريش، ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى.

 

وكذلك مسلسل “عايشة الدور” للفنانة دنيا سمير غانم والذي سيجمع بين الجانبي الكوميدي والرومانسي..

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الهرشة السابعة الدراما الرومانسية الفنانة امينة خليل الفنان هشام ماجد الفنان محمد شاهين الفنانة أسماء جلال الفنانة ريهام حجاج اللي مالوش كبير المخرج محمد دياب المخرج سامح عبد العزيز عمرو محمود ياسين

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