انتعاشة قوية للكوميديان محمد ثروت بـ6 أفلام سينمائية جديدة

يعيش الفنان الكوميدي محمد ثروت، انتعاشة فنية قوية خلال الفترة الحالية، ويعكف على تصوير سلسلة أعمال سينمائية جديدة للعرض في الربع الأخير من العام الحالي وببداية 2025، حيث ينتظر محمد ثروت عرض 6 أفلام سينمائية جديدة له.

أفلام جديدة لـ محمد ثروت

وتتنوع تلك الأفلام ما بين الدراما والرومانسي والأكشن، إلا أنها جميعها تشتمل على العديد من المواقف واللقطات الكوميدية.

وتلك الأفلام الستة هى؛ موسم حصاد الكاكا رفقة النجم العالمي إنريكي أرسي، أصل الحكاية للمخرج والمؤلف محمد أمين، فيلم ري ستارت رفقة تامر حسني وهنا الزاهد، عودة الماموث رفقة الفنان أحمد صلاح حسني.

كذلك يشارك محمد ثروت بقوة فى فيلم “روكي الغلابة” رفقة دنيا سمير غانم ومحمد ممدوح.

وأخيرًا يستعد كل من محمد ممدوح ومحمد ثروت وأكرم حسني لتقديم الجزء الثاني من فيلم الكوميديا “بنك الحظ” عقب النجاح المدوي الذي حققه الجزء الأول من الفيلم.