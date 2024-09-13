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ثقافة وفنون

نسرين أمين أحدث المنضمين لأبطال مسلسل العتاولة 2

نسرين آمين، فيتو
نسرين آمين، فيتو

تعاقدت الفنانة نسرين أمين على المشاركة في بطولة مسلسل العتاولة الجزء الثاني، والذي من المقرر أن تبدأ أسرة العمل تصوير أحداثه خلال شهر أكتوبر القادم.

ومن المقرر أن يستعين المخرج أحمد خالد موسي بمشاهد للفنانة فريدة سيف النصر التى لعبت شخصية سترة العترة عن طريق الفلاش باك ضمن أحداث العمل، وكانت قد انتهت شخصية سترة العترة خلال أحداث الجزء الأول بوفاته.

مسلسل العتاولة 

يذكر أن مسلسل «العتاولة» بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الاتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى أبوسريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وآخرين، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.

ومسلسل العتاولة تدور أحداثه في مدينة الإسكندرية، والتي يتميز أهلها بأنهم أصحاب طباع خاصة وأسلوب في الكلام ولهجة مميزة، ويجسد النجم أحمد السقا شخصية نصار هو نموذج لبطل تراجيدي، يعيش صعودًا وهبوطًا في حياته، لكنه يحاول أن يحافظ على الإيجابية في كافة الظروف وفي جميع تعاملاته، في وقت تدفعه ظروف الحياة إلى السلبية، ثم تحدث متغيرات في حياته.

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