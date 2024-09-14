رمضان 2025، نسرين أمين تضحي بـ فهد البطل من أجل العتاولة

اعتذرت الفنانة نسرين آمين ، عن المشاركة في مسلسل فهد البطل أمام الفنان أحمد العوضي، بعد أن تم التعاقد معها على لعب شخصية شقيقته.

اعتذار نسرين أمين عن المشاركة في مسلسل فهد البطل

وأكدت نسرين أمين في تصريح خاص لـ فيتو اعتذارها عن المشاركة في مسلسل فهد البطل، قائلة إنها لن تشارك في أي عمل في رمضان حتى الآن إلا مسلسل العتاولة 2 فقط، لأنه يحتاج تركيز ودراسة شخصياته، خاصة عقب نجاح الجزء الأول الذي عُرض فى شهر رمضان الماضي.

ويعكف الكاتب محمود حمدان على الانتهاء من كافة حلقات مسلسل فهد البطل الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي والمقرر عرضه خلال سباق رمضان القادم.