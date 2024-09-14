وداعا ناهد رشدي، أبناء عبد الغفور البرعي يشيعون جثمان شقيقتهم الراحلة سنية

سيطرت حالة من الحزن على الوسط الفني برحيل الفنانة ناهد رشدي، بعد صراع مع المرض استمر لسنوات.

واشتهرت الفنانة الراحلة بشخصية "سنية" الابنة الكبرى لـ "عبدالغفور البرعي" بمسلسل لن أعيش في جلباب أبي.

وحرص أشقاؤها بمسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" على تشييع جثمانها لمثواه الأخير.



وكانت الفنانة منال سلامة التي قدمت شخصية "نوفا" ضمن أحداث العمل أول الحاضرين لتشييع جثمانها، وأكدت انها كانت دائمة الاطمئنان عليها خلال فترة مرضها.

وكذلك حرص شقيقها ضمن أحداث العمل "عبدالوهاب" على وداعها، والذى جسد دوره الفنان محمد رياض.

ولظروف خارجة تغيبت الفنانة وفاء صادق التي قدمت شخصية بهيرة ضمن أحداث العمل عن وداعها، لكنها كتبت عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "لسه حالًا بكتب لها كل سنة وأنتِ طيبة.. النهارده عيد ميلادها.. لا حول ولا قوة إلا بالله.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. ناهد رشدي في ذمة الله.. نسألكم الدعاء والفاتحة".



أما الشقيقة الصغري "نظيرة" التي لعب تدورها الفنانة حنان ترك فلم يكن لها أى ظهور نهائيًا، حتى عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وفاة الفنانة ناهد رشدي

ورحلت عن عاملنا منذ صباح اليوم الفنانة ناهد رشدي حيث أعلنت ابنتها خبر وفاتها وكتبت دينا سعد ابنة الفنانة ناهد رشدي قائلة: "لله ما أخذ ولله ما أعطى.. انتقلت والدتي حبيبتي ناهد رشدي إلى رحمة الله".

فيما كتب محمد سعد زوج الراحلة عبر حسابه على "فيسبوك" قائلًا "إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقلت إلى رحمة الله تعالى زوجتي وشريكة عمري السيدة ناهد رشدي.. اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها الفردوس الأعلى يا رب العالمين".

السيرة الذاتية لـ ناهد رشدي

ولدت ناهد رشدي في الخامس عشر من سبتمبر عام 1956، رحلت قبل يوم واحد من عيد ميلادها.

وتخرجت الراحلة من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل عام 1982، لتبدأ مسيرة فنية استمرت قرابة الـ 40 عامًا.

وفي مسيرتها أكثر من 80 مسلسلًا تلفزيونيًّا شاركت الراحلة في بطولتهم، لكن دورها الأشهر على الإطلاق جاء في تسعينيات القرن الماضي، حينما شاركت في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" مع الفنان الراحل نور الشريف.

وقدمت الراحلة في المسلسل دور "سنية" ابنة عبد الغفور البرعي، وحقق مشهد الزفاف الخاص بها في المسلسل نجاحًا ضخمًا، وظل الجميع على مدار سنوات يتحدثون عنه.

إلى ذلك، ظهرت الراحلة في أكثر من لقاء تلفزيوني للحديث عن النجاح الأسطوري الذي حققه ذلك المشهد والكواليس الخاصة به.

وتحدثت عن مشهد العرس الشهير في تصريحات صحفية قائلة: مشهد الفرح كان فكرة الأستاذ أحمد توفيق، وتصرفنا كأننا فى حفل زفاف بالفعل، فكل ممثل تصرَّف على طبيعته، وكانت هناك أربع كاميرات وتم التصوير من جميع الزوايا، وفى المونتاج خرجت نتيجة الفرح، حتى سهير الباروني -رحمها الله- كان يوجد لها مشهد عندما أخرجت الكيس الأسود وبدأت تُجمع الأكل، هذا المشهد اجتهادها الشخصى ولم يكن مكتوبًا فى الورق، وكان الأستاذ أحمد توفيق مريحًا للغاية في العمل، ويوجه الجميع بحب شديد".