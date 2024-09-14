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ثقافة وفنون

أسامة الهادي يكشف تفاصيل عودته للمزيكا، وسر تألقه في دور المدمن (فيديو)

الفنان أسامة الهادي،
الفنان أسامة الهادي، فيتو

 أكد الفنان أسامة الهادي أن دور المدمن الذي جسده في مسلسل “المعلم” مع مصطفى شعبان أثر على حياته بشكل كبير، وكان بمثابة نقلة كبيرة له. 

 

أسامة الهادي في مسلسل “المعلم” 

 وقال الهادي في تصريحاته لـ “فيتو”: "مصطفى شعبان كان خطيرا، والمسلسل كان مكتوب بشكل حلو جدا والمسلسل كان مهم بالنسبة لي، وعلى المستوى الشخصي، وكانت خطوة مهمة".

وتابع: “وإحنا من خلال الأحداث كنا عايزين نبين صورة معينة للمدمن، وهي أنه كان ضحية مش شخص هو اللي مقرر يعمل كدة.. وكان الدور فيه رسالة ممكن ما تعرفش أنه بيمر ببعض المشاكل”. 

وأضاف أسامة الهادي: الفترة المقبلة سيطرح عدة أغاني عديدة، مؤكدا أنه كان مقصرا من ناحية طرح الأغاني. 

وأسامة الهادي فنان شاب لفت الأنظار إليه منذ أن قدم أغنية إعلان “علشان لازم نكون مع بعض”، وألبوم "يوما ما هطير"، ثم اتجه إلى التمثيل، وكانت بدايته مع مسلسل الأب الروحى، ثم تألق في شخصية شامبا فى مسلسل “لعبة نيوتن”، وأحبه الجمهور فى مسلسل “وبينا ميعاد” بجزأيه، عندما قدم شخصية طاهر ابن صبرى فواز، ومؤخرًا انتهى الموسم الثانى من المسلسل وحقق نجاحًا كبيرًا.

كما شارك  فى رمضان ٢٠٢٤ في مسلسل المعلم مع مصطفى شعبان.

 

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