"سولد أوت - كامل العدد" للإعلامي محمود سعد على شاشة الظفرة الإماراتية قريباً

تعاقدت قناة الظفرة الإماراتية مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لشراء حقوق بث برنامج"سولد أوت - كامل العدد" من تقديم الإعلامي المصري القدير محمود سعد.

من جانبها أعربت سعادة جليلة أبو حطب رئيس مجلس إدارة مجموعة قنوات الظفرة الإعلامية عن سعادتها بالتعاون مع الشركة المتحدة في هذا الشأن، وخاصة أن للإعلامي القدير محمود سعد شعبية عربية وخليجية واسعة.

تلبية احتياجات الجمهور

وأضافت أبو حطب أن مجلس الإدارة يسعى دائمًا لتلبية احتياجات الجمهور العربي من خلال محتوى ترفيهي متجدد عبر إنتاج باقات كبيرة من البرامج بالإضافة لعدد من الشراكات مع الكيانات المختلفة محليا وإقليميا وعالميا.

من جانبه كشف محمود التمامي مدير البرامج بقناة الظفرة عن سعادته بهذا التعاون، مؤكدًا أن الإعلامي محمود سعد يمثل إضافة قوية لشاشة قناة الظفرة.

برنامج “سولد أوت- كامل العدد"

الجدير بالذكر أن برنامج "سولد أوت - كامل العدد" يستضيف مجموعة كبيرة من الفنانين وعرض لأول مرة على منصة WATCH IT.