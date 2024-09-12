جوتيريش: يجب على أمريكا الضغط على إسرائيل لوقف الحرب

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش اليوم الخميس: طلبنا من الولايات المتحدة الأمريكية أن تتخذ موقفًا أقوى تجاه إسرائيل لضمان نهاية الحرب.

ضغوط أمريكية على إسرائيل لوقف الحرب على غزة

وأضاف أنطونيو جوتيريش: "يجب ممارسة ضغوط على الولايات المتحدة حتى تدفع إسرائيل لوقف الحرب".

وفي وقت سابق قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش: إنه يشعر بالقلق إزاء تدهور الأوضاع في الضفة الغربية، داعيا لوقف العمليات فورًا.

جوتيريش يطالب بوقف العمليات في الضفة الغربية

وأضاف جوتيريش: "إن العمليات الإسرائيلية بغزة أضرت بمقار تابعة لنا وأخرى تتبع لمنظمات إنسانية، وفرقنا في القطاع تعرضت الأسبوع الماضي لإطلاق النار وخسرنا مكاتبنا ومستودعاتنا".

وتابع: "زملاؤنا ببرنامج الأغذية العالمي تعرضوا لإطلاق نار قبل يومين ونجوْا بأعجوبة وأوامر الإخلاء الإسرائيلية تتحدى متطلبات القانون الإنساني الدولي".